Hace tres décadas, un grupo de amigos que se había quedado sin taller para cantar luego de graduarse de la universidad, decidió comenzar a reunirse para compartir una pasión en común: el canto.

Aquel experimento que comenzó con un puñado de amigos fue creciendo poco a poco hasta convertirse en la Camerata Coral de Puerto Rico, organización cultural sin fines de lucro que este año conmemora su 30 aniversario.

Su directora fundadora, Amarilis Pagán Vilá, recordó que el grupo inició reuniéndose de manera informal por un tiempo hasta que le solicitaron que se integrara como directora en propiedad. “Yo acababa de llegar a Puerto Rico con una maestría en dirección coral y ellos me pidieron que tomara las riendas del grupo y ahí es que se formalizó”, repasó.

Tres décadas después de esos inicios, Camerata Coral de Puerto Rico continúa brindado un servicio al pueblo de Puerto Rico con la realización de discos y conciertos que han aportando a nuestro crecimiento musical y cultural.

Para celebrar ese gran legado, la agrupación celebrará el concierto de aniversario “Sortilegio”, el cual se llevará a cabo este domingo, a las 6:00 p.m., en la Sala Sinfónica Pablo Casals, en Santurce. Será una noche especial en la que Camerata Coral de Puerto Rico hará un recorrido por lo que ha sido su trayectoria con un concierto que se dividirá en tres partes. La primera será un repaso por la primera década del grupo, la segunda será un homenaje al disco “Navidad Nuestra”, que fue nominado a un Grammy Latino en el 2005, y en que participó el grupo Tepeu, que se unirá a esta celebración. También lo hará el cantante Danny Rivera, así como algunos de los exintegrantes de Camerata. La tercera parte del concierto es lo que el grupo ha realizado en la última década, como son los arreglos corales a piezas del repertorio nacional, así como música de película.

“En esta sección vamos a tener la participación de Paulette Beauchamp, que es una bailarina que se ha especializado en los bailes de la India, y vamos a tener también a José Juan Tañón, así que entendemos que será un concierto variado”, detalló Pagán Vilá.

Una particularidad del evento será que contará con la participación del ilusionista Joel Acevedo, quien se unirá al espectáculo con varios actos especiales. Esta actuación va en sintonía con el concepto de magia que se desprende del título del concierto, ya que como dijo Pagán Vilá el mantener a un grupo vivo por 30 años sin remuneración económica es casi imposible.

“Definitivamente es un acto de magia el que podamos hacer este concierto, el que hayamos podido llegar a 30 años con todas las dificultades de un grupo sin fines de lucro que no recibe ningún tipo de apoyo. Y, además, porque queremos que sea una noche mágica porque será un retomar de nuestro trabajo, por eso le pusimos ‘Sortilegio’”, compartió la directora de la agrupación.

Este concierto representa, a su vez, el regreso presencial de Camereta Coral de Puerto Rico a los escenarios del país luego de casi dos años sin presentaciones en vivo, debido a la pandemia de COVID-19. Pagán Vilá señaló que a pesar de que la tecnología le dio las herramientas al público para mantenerse conectado, no hay nada que sustituya la experiencia de cantar en vivo.

“La pandemia ha sido bien cruel con los coros porque cantar en vivo tiene una magia que no se sustituye. Las plataformas (digitales) que existen, todavía están bien lejos de servirle a la música, especialmente a los coros que las voces dependen unas de las otras”, recordó sobre una de las limitaciones que han tenido en este periodo.

Al cuestionarle a la directora fundadora de Camerata Coral de Puerto Rico qué le ha dado esta plataforma musical dijo que ha sido el espacio donde ha crecido como profesional y donde ha podido desplegar toda su creatividad en una condición de igualdad. Y es que todos los integrantes del coro y la directora trabajan ad honorem por la misma pasión que los une.

“No es fácil uno estar como cantante y ser voluntario porque esto toma mucho tiempo y todo el mundo tiene sus trabajos, pero al estar en igualdad de condiciones tengo derecho a exigir. Además, el no estar atado a una camisa de fuerza nos da una creatividad donde hacemos lo que queremos sin restricciones”, sostuvo.

Amarilis Pagán Vilá concluyó elogiando el trabajo que han llevado a cabo los cerca de 28 integrantes del agrupación, los cuales han ido cambiando con el pasar de los años. Lo que no ha cambiado, sostuvo, es el compromiso y la pasión que todos sienten por este proyecto.

“Siempre digo que siendo la voz el único instrumento que no es creado por manos humanas, lo hace para mí el instrumento más especial, y cuando se juntan muchos de esos instrumentos se crean unas energías bien especiales. Cuando tú estás produciendo un sonido que sale de adentro de tu cuerpo, que no es lo mismo que tener un instrumento externo, sientes esa compenetración, se forma algo bien especial que no mucha gente puede entender. Eso crea lazos fuertes. Una de las bellezas de los coros es que son personas que no son profesionales dentro del mundo de la música, pero que logran hacer cosas grandes porque las diferencias se borran al momento de cantar junto a otros. Ahí uno deja de ser lo que es fuera de ese espacio y se convierte en una parte esencial de crear ese gran instrumento que es juntar todas esas voces”, expresó sobre la verdadera magia de Camerata Coral de Puerto Rico.

Los boletos para el concierto “Sortilegio” ya están a la venta en la boletería del Centro de Bellas Artes de Santurce y en TicketCenter.