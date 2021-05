La actriz Carola García ha dedicado gran parte de su vida a transformar el horror en poesía. Como actriz, directora, dramaturga y profesora de teatro sabe que el arte es esencial para la vida.

Lo sabe por experiencia propia. A lo largo de su vida, Carola ha enfrentado múltiples “cantazos”, como le llama, y el arte siempre ha estado ahí para sacarla a flote.

Hace cuatro años, la actriz sufrió una depresión que casi la lleva al otro lado, como dice. Gracias a diversos profesionales de la salud, así como al apoyo de familiares, amistades y diversas terapias, pudo salir hacia adelante. En ese proceso, descubrió muchas cosas, entre ellas, que era importante hacer pública su condición de bipolaridad. No solo porque se liberaba de una carga emocional muy grande, sino porque con su testimonio puede ayudar a otras personas que estén pasando por situaciones parecidas.

Para ella urge hablar de esta y otras condiciones de salud mental para entenderlas, normalizarlas, y así romper con los estigmas que todavía existen en la sociedad. Como recuerda, una persona con depresión o cualquier otra condición mental, puede lucir una gran sonrisa, pero estar atravesando una tormenta en su interior.

“Ha sido tan bonito recuperar las ganas de vivir porque lo peor que le puede pasar a un ser humano es no querer vivir y el yo poder estar balanceada, el haber podido recuperar esa alegría ha sido maravilloso. Fíjate que interesante, yo doy alegría a los demás, pero paradójicamente estuve en un momento de mucho dolor y de mucha oscuridad porque la química de mi cerebro no estaba balanceada. Por eso es que yo siento que hay que normalizar las enfermedades mentales o las condiciones y quitar ese estigma, porque cuatro de cada diez personas van a pasar en algún momento de su vida un quebranto emocional. Ha sido bien bonito el poder recuperar esa alegría de vivir, esas ganas, y qué bueno que no me fui”, manifiesta con emoción.

Pensando en ese capítulo vivido, la dramaturga escribió el año pasado la obra teatral “Blanco Temblor”, que espera poder estrenar en un teatro con público éste o el próximo año. La pieza, la cual actuará y dirigirá, presenta la historia de “Marina del Mar”, una astrofísica boricua y paciente mental, con una enfermedad congénita que le impide temblar. En su tránsito hacia la sanación y la luz se encuentra con sus afectos, personajes de su vida y de su pasado.

Por ahí se desarrolla esta historia con la que Carola García vuelve a enfatizar en la importancia del arte para la vida. La profesora del Departamento de Drama de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, a su vez, comenzó hace varios meses una colaboración con la revista digital Es Mental, donde mantiene la columna semanal “Encarne...¡Viva!”, donde comparte diversas reflexiones sobre la vida a través de anécdotas y experiencias personales que son divertidas y emotivas.

Ese espacio le ha servido para desahogar muchas cosas, una de ellas la pérdida de su madre, quien falleció el año pasado de Covid-19, así como de su padre, quien murió años antes.

“Son duelos bien profundos porque mis padres siempre fueron mis aliados, mis fans, mi apoyo. Mi mamá y mi papá estaban tan ‘jayados’ de que yo fuera actriz y de que fuera una artista, que me trataban como si fuera neuróloga o abogada o lo que sea. Se me ha muerto lo más que yo quiero, sin embargo, los tengo tan presente”, expone sobre cómo ese ejercicio de escritura también ha sido sanador.

Del cine al teatro y al libro

Las dificultades y situaciones complejas que ha enfrentado Carola García a lo largo de su vida, le han servido para entender que hay cosas que no se pueden controlar. Por eso, cuando inició la pandemia el año pasado, decidió cogerlo con calma y ver esta crisis de salud con perspectiva histórica, reconociendo que al igual que con otras epidemias, de ésta se iba a lograr salir en algún momento.

Esa actitud le permitió enfocarse, continuar y reinventarse en medio de esta situación compleja en la que vivimos. Lo primero que hizo fue sacar a su maravilloso personaje cuentacuentos llamado “Libris”, “una polilla vegetariana que se come los libros con los ojos y no con la boca”.

Utilizando la tecnología -específicamente la plataforma de Facebook Live- Carola García a través de este personaje leyó cuentos diariamente a los niños, niñas y niñes durante todo el periodo de “lockdown”. No solo atrajo la atención de familias en Puerto Rico, sino de diversas partes del mundo que se conectaban a verla. Todavía sigue haciendo transmisiones.

De igual forma, en este periodo ha realizado dos películas. Una de ellas “Las Camelias”, dirigidas por Paloma Suau, donde interpreta el personaje de “Carmen”, una bartender que es el paño de lágrimas de todo el mundo. La otra, que acaba de terminar de filmar en Barranquitas, es el largometraje, “Receta no incluida”, dirigida por Juliana Maité con guion original de Maritere Vélez Negrón. Este proyecto, que aborda el tema de salud mental, tiene la particularidad que está liderado por mujeres.

La actriz forma parte de la nueva película "Receta no incluida", que finalizó de filmar el pasado mes.

En televisión, participó en la serie de Menudo, “Súbete a mi moto”, que se transmitió por Wapa Tv y Amazon Prime, así como en “Bravas”, una producción de Arí Maniel Cruz, Kisha Tikina Burgos y Ray Figueroa, que está disponible en YouTube. “Yo tuve una generación que no me hizo caso en el cine y ahora se me están abriendo estas oportunidades en este momento maduro de mi vida y ha sido una sorpresa. Yo creo que me tocaba vivir este momento tan luminoso y de tanta felicidad”, comparte sobre el momento que vive a nivel artístico.

Además de los trabajos audiovisuales, Carola García está inmersa en un proyecto teatral titulado “Pájaros”, escrita por Jennifer Duprey y dirigida por Luis Caballero, la cual aborda el tema de los feminicidios. Ha comenzado, por otro lado, a trabajar en varios libros, entre ellos “Biología de Papel: Vida práctica y teoría de actuación y voz”, donde compartirá ejercicios y otras lecciones que ha enseñado a sus estudiantes de drama por los pasados 20 años. Esta publicación, que será editada por Jennifer Duprey para Editorial Disonante, será acompañada por la obra “Blanco temblor”. Espera también compilar en un libro las columnas publicadas en Es Mental, las cuales dedicará a su mamá, quien siempre la estimuló a escribir. De igual forma, está desarrollando un guion para una película detectivesca y continúa trabajando en diversas locuciones.

“Las artes empiezan a ser una vez más una tabla de salvación para mí porque a través de mis escritos puedo canalizar todo este duelo, todos mis pensamientos, y a través del arte llegar alguien. A la misma vez, han sido un llamado a que lo que queda por bailar no es tanto. Que nos podemos morir mañana o esta tarde y que lo que me queda por vivir lo voy a vivir con la mayor felicidad posible porque la dificultad siempre va a estar. Uno escoge cómo afrontarla”, concluye.