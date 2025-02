Celebrarán a íconos boricuas a través del arte

View this post on Instagram

“Yo pienso que es una tremenda oportunidad. Fairmont El San Juan Hotel es muy reconocido a nivel isla y brinda una plataforma tremenda a los artistas que presentan su trabajo. A través de este evento se logra acceso a otras audiencias que, quizás, no llegan a las redes sociales ”, puntualizó Rafique, natural de Ponce .

Me quise concentrar en íconos de la salsa de distintas partes del mundo. La salsa no es solo Puerto Rico, tiene que ver con todo el Caribe: Colombia, Venezuela… Quiero transmitir ese sentido de unión entre Latinoamérica completo mediante la salsa y también los íconos que tienen que ver con el tema del evento. ”

“La tercera edición de ‘Cultural Canva’ se centró en lo que eran piezas puertorriqueñas inspiradas en las flores. Nosotros teníamos, básicamente, artistas de todo Puerto Rico y de diferentes edades presentando, con galeristas también que se unieron a nosotros. Este año, pues decidimos volver a tocar un tema más puertorriqueño y no más por el lado del entretenimiento”, comentó.

Poder femenino

En entrevista telefónica, Viruet confesó que, al recibir la invitación para participar en “Cultural Canvas” no pudo contener la emoción. Esto, en gran medida, por la poca disponibilidad de espacios que le permitan exponer sus fotografías.

“Yo, por ejemplo, que soy fotógrafa, mi medio son las redes sociales. Ya luego de ahí, tener un espacio donde la gente me pueda hacer preguntas, pues no, realmente no hay, pero ahora las redes sociales nos brindan esa oportunidad y yo estoy súper, súper pompiada, como decimos por ahí en la calle, con la participación que voy a tener el jueves en este evento”, dijo.