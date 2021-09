Entre aplausos y evidente emoción, decenas de personas se despidieron este miércoles del Cine Roosevelt, que cerró oficialmente sus puertas tras 73 años de operación, llevándose consigo gran parte de la memoria de una comunidad.

Residentes de la urbanización Roosevelt, así como de zonas aledañas se reunieron desde las 7:30 de la noche a las afueras del famoso hangar para compartir anécdotas y ser testigos de la última proyección.

Una hora antes de que abrieran las puertas del cine, ya había personas haciendo fila para comprar sus boletos y ser testigos de la historia de este espacio que fue para muchos más que un cine, un segundo hogar.

“Al saber que esto iba a pasar me moví e hice una convocatoria a través de las redes sociales para estar aquí. La gente respondió mejor de lo que esperaba y me decían que esto había que hacerlo porque esto es un ícono. Había que decirle adiós a parte de nuestra historia porque para los ‘roosveltianos’ –como nos llamamos- esto es parte de nosotros. Esta noche vamos a darle un aplauso a lo que fue nuestro por tantos años”, expresó Marisela “Cucha” Cuadrado, residente de Roosevelt y organizadora de la despedida.

PUBLICIDAD

Las lágrimas traicionaron a más de uno, al pensar en todos los momentos vividos, desde la infancia hasta la adolescencia, juventud y adultez. Esa nostalgia y ola de recuerdos fue lo que llevó a muchos a salir de sus hogares y llegar a esta última función, la cual se vendió en su máxima capacidad -210 boletos-, por lo que fue necesario abrir las dos salas. La mayoría de las personas dijo que no estaban ahí para ver la película “Shan Chi and the Legends of the Ten Rings”, sino por una razón simbólica.

“Mis papás se criaron con gente de Roosevelt y mi hermano es un coleccionista y le dije ‘voy a estar ahí primero para darte los tickets’ y para cerrar este ciclo que espero que no sea el último, sino que sea otra de las veces de que se dice que se cierra y pasan par de años y vuelve y abre”, expresó Héctor Collazo, quien fue el primero en comprar boletos para esta última tanda.

Héctor Collazo muestra las últimas taquillas del cine para la muestra de esta noche.

Los cuatro empleados del negocio, Marino de León, Luis Báez, Moisés Vargas y Edwin Bauzó -proyeccionista que llevaba tres décadas laborando en esta empresa familiar-, se mostraron agradecidos por el apoyo, toda vez que lamentaron que la respuesta del público haya llegado tan tarde.

“Mucha gente ha dicho por qué van a cerrar, no cierren, pero es que no venían. Si hubiera venido la gente que vino esta semana por lo menos dos veces en la semana al mes, esto no se hubiese cerrado”, dijo Marino de León, quien llevaba dos décadas laborando en el negocio.

PUBLICIDAD

Los actuales dueños del Cine Roosevelt, Cecile Solá y Milton Garland, no pudieron estar en esta noche especial, ya que residen en Florida y debido a la pandemia, no viajaron. En días previos, la pareja reiteró que hizo todo lo posible por salvar este negocio –que heredaron de Mario Solá, antiguo dueño del cine y padre de Cecile- pero la pandemia y los servicios de streaming, no les dejó otra opción.

La esperanza el miércoles entre los presentes es que aparezca un comprador que desee continuar con este proyecto de cine comunitario. No se trata de que sea una cadena la que lo adquiera, sino que sean personas que deseen continuar con este concepto de un cine accesible económicamente para todas las familias, que mantenga la magia y la esencia de este espacio, como bien expresó Linda Colón, de Hato Rey.

“Creo que este cierre es sintomático de lo que le está pasando a nuestro país. El cierre de nuestras instituciones, de nuestros pequeños comercios, de la absorción de otros grupos y sectores que han venido de afuera, es sumamente grave. Y un cine como este, que le dio servicio a esta comunidad, que es una comunidad de ingresos medios y bajos, pues ya no va a existir para la gente que habita en esta zona. Yo espero que alguien lo adquiera, pero que no sea una cadena de afuera que venga y lo compre y sea parte del monopolio”, opinó Colón.

A medida que pasaba la noche eran más personas las que se acercaban al espacio para encontrarse, abrazarse y compartir vivencias que permanecerán por siempre. Muchos se tomaron fotos frente al teatro y las reconocidas letras en rojo que anunciaban la película en cartelera. Había niños, jóvenes y adultos, en fin, gente de todas las edades que fue las que atrajo este cine. También algunas figuras reconocidas llegaron por ahí, entre ellas el juez federal Gustavo Gelpí, el exrepresentante Luis Vega Ramos y José Alfredo Hernández Mayoral, quien recientemente publicó un libro sobre los viejos cines de Puerto Rico.

PUBLICIDAD

La respuesta del público fue tal, que a eso de las 8:20 de la noche, tuvieron que cerrar las puertas porque se agotaron los boletos.

“Llegamos y ya sold-out… Pero no pasa nada”, expresó Sandra Mújica, quien a pesar de no poder acceder a la última proyección se quedó en el evento para darle el aplauso final a un espacio que siempre será especial en su vida.

“He pasado todas mis etapas, desde niña, adolescente, cuando me hice novia de mi esposo, cuando nos casamos y luego con los hijos y los nietos, o sea, que toda una vida he estado aquí. No he ido en toda la pandemia a ningún teatro ni a ningún sitio, pero le dije a los nenes hoy vamos a ir y justo cuando iba a comprar las taquillas, ya no había espacio, pero nada, dije presente. Me da mucha pena, pero tengo la esperanza de que se pueda lograr algo bueno a ver si nos quedamos”, concluyó Mújica con una amplia sonrisa, como esas que por años cultivó este cine que permanecerá en la memoria de todos los que fueron testigos de la magia de este espacio que, sin duda, cierra una etapa en la historia cultural del país.