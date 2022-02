En el mismo escenario del Teatro de la Universidad de Puerto Rico, donde por varias décadas se presentaron cientos de obras de teatro que dirigió, reposaban las cenizas de quien en vida fue el dramaturgo Dean Zayas. El maestro de las tablas falleció el pasado 3 de febrero a los 83 años.

En un ambiente lleno de nostalgia, tristeza y, a la vez, satisfacción, se celebró una sencilla, pero emotiva ceremonia de honras fúnebres al laureado director, actor y catedrático. A lo largo de su trayectoria Zayas tocó la vida de cientos de actores a quienes enseñó en los salones de clase de la universidad o dirigiéndolos sobre las tablas.

Segundos antes de comenzar la actividad, como sucede en las obras de teatro, subió el telón para mostrar una elegante mesa de madera con una vasija blanca que contenía las cenizas de Zayas. Frente a esta, se encontraba un arreglo floral donde resaltaban rosas blancas y un enorme girasol en el centro. Detrás, proyectada en una gran pantalla, se apreciaba la imagen del artista sentado en las butacas de este mismo teatro, sonriendo sutilmente mientras miraba hacia el cielo.

“El reciente deceso del maestro Dean Zayas es una de esas pérdidas que se sienten como propias, por la manera en que este pilar del Departamento de Drama supo ser durante varias décadas un pilar ejemplar de nuestra alma mater, además de ser un educador de varias generaciones que tuvieron en él un inspirador mentor”, indicó Luis A. Ferrao Delgado, rector del Recinto de Río Piedras, de la Universidad de Puerto Rico (UPR-RP), durante un breve mensaje que dio paso al inicio oficial del acto. “Con una trayectoria de más de medio siglo como formador teatral, tanto en la actuación como en la dirección, este gran maestro deja en nuestro recinto y en Puerto Rico un legado de tal hondura, que tiene asegurado ya un puesto privilegiado en la memoria colectiva del universo artístico”.

El evento contó con la presencia de un número bastante alto de exalumnos y colegas de Zayas, quienes continuaron por la senda de la actuación, como fue el caso de Idalia Pérez Garay, Cordelia González, Marcos Carlos Cintrón, Cristina Soler, Anamín Santiago, Heriberto Feliciano, Carlos Maldonado, Gilberto Valenzuela, Blanca Lissette Cruz y Andrés Waldermar, entre muchos más.

Durante la ceremonia, la Tuna del Recinto de Río Piedras de la UPR, dirigida por Edithmarie Claudio, interpretaron la canción “Los segadores”, que forma parte de la obra “La casa de Bernarda Alba”, de Federico García Lorca. (VANESSA SERRA DIAZ)

En la ceremonia, transmitida en directo por WIPR y dirigida por la Dra. Nivia Fernández, decana de Asuntos Académicos de la UPR-RP, estuvieron presentes varias de las personalidades de alto rango de la UPR que tomaron la palabra para destacar la grandeza de la figura del anfitrión de “Estudio Actoral” de WIPR. “Si bien el teatro puertorriqueño quedará en deuda eterna con el maestro Dean Zayas por todas sus aportaciones y su eterna y férrea defensa del taller dramático insular, hoy quiero destacar de manera especial sus aportaciones a este recinto en que hoy nos encontramos y celebramos su vida”, comentó la Dra. María Olavarría Cruz, presidenta interina de la UPR, en su alocución. “Dean vivió su vida forjando sueños. Los sueños de varias generaciones de jóvenes que llegaron a su aula en busca de su guía y dirección. Los sueños de los amantes del teatro, que veían materializada sobre el escenario sus grandes y geniales ideas. Sobre todo, su sueño de dejar un legado a su patria. Hoy, le podemos dejar saber, por medio de un fuerte aplauso, que alcanzó su sueño”, mencionó la educadora, mientras fue interrumpida por un fuerte aplauso que duró sobre un minuto y donde los presentes se levantaron de sus sillas.

Momentos emotivos

Para hacer pausas entre los discursos de duelo, hubo dos excelentes intervenciones musicales. La primera fue de la Tuna del Recinto de Río Piedras de la UPR, dirigida por Edithmarie Claudio, quienes interpretaron la canción “Los segadores”, que forma parte de la obra “La casa de Bernarda Alba”, de Federico García Lorca. Sorprendió a todos ver a la cabeza del grupo al ya retirado Gregorio “Goyo” Acevedo González, antiguo director de la agrupación, y quien se quitó su capa y la puso en el suelo frente a las cenizas de Zayas. La otra presentación musical estuvo a cargo del coro de conciertos de la UPR, Coralia, bajo la dirección del estudiante Jesús Rodríguez, quienes entonaron “Aleluya” y cerraron el acto con el himno de la UPR-RP.

“Dean, estamos en tu casa. Este espacio mágico que utilizaste para transformarnos y transforma al espectador con cada pieza teatral. Donde levantaste una clase artística que hoy quiere agradecerte por el momento en que incidiste en todos”, expresó Frances Arroyo, profesora de la UPR-RP y representante de la familia de Dean Zayas y de su hijo, Israel Franco Müller. “En silencio te recordaré y te querré y honraré aplicando todo lo que me enseñaste. Me despido de ti por siempre. Se que el gran arquitecto del universo te recibe en el universo eterno ‘forever and ever’. Con todo mi ser, gracias, Lord Dean Zayas”.

Durante las exequias del director Dean Zayas en el Teatro de la Universidad de Puerto Rico, se realizaron varias guardias de honor. (VANESSA SERRA DIAZ)

Otro momento lleno de emotividad ocurrió cuando un grupo de exalumnos sorprendieron a los presentes en la ceremonia, al levantarse uno a uno de sus asientos en la segunda fila del teatro para declamar en español una línea del discurso escrito por William Shakespeare, “All the world’s a stage”. Para finalizar la ceremonia, se le rindió homenaje al fenecido director teatral con varias guardias de honor de los presentes, divididos en varios grupos.

Hablan sus estudiantes

Por más de 50 años, Zayas formó parte de la facultad del Departamento de Drama de la UPR, por lo que fueron cerca de miles los estudiantes que recibieron instrucciones y consejos de su parte. Varios de ellos todavía lo recuerdan con mucho cariño y gratitud.

“Prácticamente yo me siento uno de los herederos de él, porque sobre todo al principio me dediqué a actuación, pero después fue dirección y él fue el maestro absoluto a través de todos estos años. Él nos crió prácticamente, en el sentido de que el Teatro Rodante, nosotros estábamos día y noche, y se ensayaba todos los días y de verdad que nos abrió el mundo a todos nosotros. No podemos dejar de agradecerlo, porque él dedicó su vida a esto. Dean fue el papá de todos nosotros”, comentó el director de teatro Gilberto Valenzuela.

Varias actrices interpretando personajes extraídos de la obra “La Orestiada” de Esquilo, entre las que estaba la actriz Sully Díaz", a la derecha, cargaron las cenizas hasta la rotonda de la Torre de la Universidad de Puerto Rico. (VANESSA SERRA DIAZ)

La actriz Cristina Soler destacó su gran sentido del humor y cómo le abrió las puertas al mundo del teatro. “Creo que no solamente para mí, sino para todo el mundo, Dean Zayas era la primera figura con que te encontrabas cuando ibas a entrar al mundo del teatro. Cuando yo comencé en la UPR, lo hice junto a Cordelia González y Julia Thompson. Había una obra ya montada, ‘Divinas palabras’, de Ramón María del Valle-Inclán y le pedimos una oportunidad. El accedió y ese fue el comienzo de lo que ha sido para mí y para muchos una vida maravillosa”, compartió Soler. “Dean Zayas tenía un humor exquisito. Además de que marcó la vida de muchos y muchas personas y artistas, así que podemos decir que cumplió con su misión”.

Por otro lado, Zayas era una persona que veía el talento escondido de todos aquellos que se le acercaban, aun cuando ellos mismos no podían identificarlo. “Dean fue sumamente importante en mi carrera, tanto profesional como artística, porque desde estudiante fue quien me dio la oportunidad de pertenecer, primero del Teatro Rodante y luego fue la primera persona que cuando regresé de mis estudios de maestría, me recibió con los brazos abiertos”, explicó Heriberto Feliciano, actor y profesor de teatro. “En ese momento, me dijo que tenía madera para enseñar, a lo cual yo me reí muchísimo. Pero él me convenció que en la academia necesitaban personas como yo. Él veía más allá de nuestros ojos y creía muchísimo en nosotros, así que yo tengo un agradecimiento profundo a Dean Zayas”.

Al final de la ceremonia, un grupo de actrices, vestidas con velos negros, interpretando unos personajes extraídos de la obra “La Orestiada” de Esquilo, entre las que estaba la actriz Sully Díaz, llevaron en sus manos la vasija con las cenizas de Zayas hasta la rotonda de la Torre. Justo al terminar los actos protocolares, de manera espontánea el actor y cantante Andrés Waldemar, comenzó a entonar a capela el tema “Soñando con Puerto Rico”.

“Dean era un amante de la música. Obviamente sentí en mi corazón hacerle esa ofrenda musical”, expresó Waldemar, quien fue estudiante y amigo de Zayas. “Dean fue una inspiración para mí. Tener el privilegio de que mi formación, no solamente artística, sino profesional, estuviera a cargo de un ser como él, fue algo muy grande para mí. Nuestra relación trascendió más allá del salón de clases, constantemente nos comunicamos, constantemente él estaba pendiente a mis proyectos, igual yo a su salud, a su estado. Para mí es una pérdida bien grande, pero representa todo ese universo de elementos que forman a uno como como humanista y como artista”.

Las cenizas permanecieron en la rotonda de la Torre de la URP aproximadamente hasta las 3:00 p.m., donde estudiantes, profesores y empleados del recinto pudieron rendir sus respetos al maestro.

Gran trayectoria

Zayas nació en Caguas el 17 de octubre de 1937 y desde temprana edad mostró interés por las artes escénicas. Lo anterior lo condujo a cursar estudios en la Universidad de Puerto Rico (UPR) y diversas instituciones académicas en la ciudad de Nueva York.

En su regreso a Puerto Rico -ya con un grado de Maestría- se incorporó al claustro del Departamento de Drama de la UPR, dirigido entonces por el Dr. Ludwig Chaiowitz, donde asumió múltiples encomiendas, entre ellas, eventualmente, la dirección del Departamento y la dirección del muchas veces galardonado Teatro Rodante, cuna de infinidad de talentos que hoy engalanan los escenarios y las pantallas de cine y televisión de Puerto Rico y el mundo.

El multifacético también se desempeñó como director de actores de telenovelas. Además, estuvo al mando de cientos de obras teatrales que, según la organización sin fines de lucro, marcaron épocas, estilos y movimientos.

Los dotes artísticos de Zayas también abarcaron la industria musical donde hizo una breve incursión en el espectáculo “Había una vez dos corazones” que, junto a Sharon Riley, presentó en el legendario Ocho Puertas del Viejo San Juan.

Los actos de recordación al maestro Zayas concluirán mañana jueves, 17 de febrero, desde la 1:00 de la tarde, cuando se transmita, vía Facebook Live de WIPR, el especial “Recuerdo y soy feliz: gracias Dean”. Durante la emisión, la clase artística de Puerto Rico y sus amigos le rendirán homenaje al maestro con poesías, canciones y una detallada biografía de su carrera profesional. Entre los artistas invitados están confirmados Johanna Rosaly, Josy Latorre, René Monclova, Yamaris Latorre y Marcos Carlos Cintrón.