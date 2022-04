El arte no tiene fronteras, sobre todo si se hace con pasión y con mucho corazón. Esto es algo que por los pasados años ha demostrado el pintor, escultor y dibujante Daniel Lind-Ramos, natural de Loíza, cuyas obras son reclamadas por los museos más importantes del mundo.

Tan reciente como el pasado 2 de abril comenzó en el Sarasota Art Museum la exhibición “Las tres Marías” donde el público podrá ver, hasta el 7 de agosto de 2022, tres de sus obras de ensamblaje escultórico: “Baño de María”, “María Guabancex” y “María de los Sustentos”.

Estas forman parte de una serie de obras que el artista lleva trabajando a raíz del paso del huracán María por Puerto Rico y donde hace alusión al fenómeno atmosférico que tanto daño hizo en la isla, utilizando escombros y objetos que recolectó en los meses posteriores o que representan de alguna manera al huracán. “Las tres Marías” hacen eco de los elementos traídos por el huracán, incluyendo viento, truenos y relámpagos, al igual que el impacto físico y emocional que todavía existe en la isla.

Ensamblaje escultórico “María Guabancex” de Daniel Lind-Ramos. (ELNUEVODIA.COM)

“Algo que me interesó para desarrollar la serie de las Marías es precisamente eso, el nombre de María, que antes lo relacionamos con bienestar, amor y protección, y luego del huracán María, nos hace pensar en términos de creación y destrucción. Y esa doble interpretación del tema de María me interesó desde el principio”, explicó Lind-Ramos, de 68 años.

Una de las obras en la exposición, “María de los Sustentos” estuvo en un museo en Bélgica el año pasado y fue adquirida por un coleccionista privado. Sin embargo, como la exposición en el museo de Sarasota tenía que ver con la temática de María, decidieron traer la obra desde Bélgica. Las otras dos obras fueron terminadas por el artista específicamente para esta exposición y ya han sido varias las instituciones artísticas las que han mostrado interés en adquirirlas.

"Baño de María" del artista puertorriqueño Daniel Lind-Ramos. (ELNUEVODIA.COM)

National Gallery en Washington DC

De hecho, el escultor loiceño ya tiene un sinnúmero de sus obras como parte de las exhibiciones permanentes de importantes museos como el Whitney Museum of American Art, en Nueva York, el Cleveland Art Museum, el Pérez Art Museum, en Miami, el Rollins Museum of Art, en Orlando, y el Museo de Arte Contemporáneo, en San Juan, entre otros.

El museo más reciente en unirse a esta lista es el importante National Gallery of Art, en Washington DC, que adquirió recientemente su obra “Figura de poder”, la cual formará parte de su muestra permanente. Esta obra sugiere múltiples figuras que representan el poder, el sonido y la fuerza, utilizando objetos como panderetas, baldes, maracas, un guante de boxeo y zapatillas deportivas, entre otros.

El museo National Gallery of Art, en Washington DC, adquirió recientemente la obra “Figura de poder” de Daniel Lind-Ramos. (ELNUEVODIA.COM)

Inicialmente, esta obra será vista por el público como parte de la muestra “Afro-Atlantic Stories” (“Historias afro atlánticas”), que estará en el museo del 10 de abril al 17 de julio de 2022.

“Esta fue una obra que yo pensé que jamás, por su complejidad, iba a salir del taller. A mí lo que me guía como artista es la expresión, me fascinan las ideas y desarrollarlas, por lo que dije ‘voy a crear esta obra como un impulso o una necesidad, sin importar dónde termine’”, explicó Lind-Ramos sentado en una banca en un rincón de la casa donde nació en Loíza, y que hoy día sirve como uno de sus dos talleres. “Por suerte, ‘Figura de poder’ estuvo expuesta varios meses en el Marlborough Museum, de Nueva York, llamando la atención de este otro importantísimo museo en Washington D.C., para su obra permanente”.

Desde el 2018 el artista vive una nueva realidad, debido a que sus clientes principales se han convertido en instituciones de arte y museos alrededor del mundo. Razón por la cual tiene la flexibilidad de crear sin tener la preocupación de no poder vender esa obra. “En este punto de mi vida ahora hago las obras sin el miedo de decir ‘me voy a quedar con la obra’ y se me llene mi espacio”, añadió el artista. “Esto trae muchos beneficios que, según los veo, me ayudan a seguir con mi proceso creativo”.

Creatividad desbordante

Este artista del barrio Medianía Alta, en Loíza, comenzó desde muy pequeño a recibir vibras artísticas provenientes de la sala de la casa donde se crio, en la cual veía todas las mañanas cómo su familia trabajaba en distintas formas de arte. “De pequeño, mi casa era prácticamente un taller. Por eso, cuando ves mis obras, se notan esos recuerdos, esas memorias y siempre afloran en términos de cómo se hace la obra”, mencionó el artista, quien estudió arte en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. “Siempre pienso en mi madre y en la manera en cómo tejía o en términos de los materiales que usaba. Pienso en mi abuela, que era costurera, cuando hilvano o coso con mis manos. Y, a veces, pienso en mi tío y mi padre, que eran ebanistas, ya que yo trabajé con ellos”.

Por lo regular, Lind-Ramos trabaja creando series que se relacionan temáticamente, por lo que dibuja y colorea bocetos con ese propósito. Sin embargo, puede que trabaje obras de distintas series, sin que esto le afecte en su proceso creativo. “Entonces a veces pienso de pieza en pieza, independientemente de que una se haya terminado años atrás y una haya terminado recientemente. Pero la temática le da unidad a esos trabajos”, explicó el artista quien quiso aclarar que la temática de los huracanes ya la trabajaba mucho antes del huracán María.

Obra "María de los Sustentos" del artista Daniel Lind-Ramos. (Suministrada)

A pesar de que tiene en su mente una idea de lo que será la pieza artística, como trabaja con objetos cotidianos que muchas veces se encuentra por casualidad, son estos los que dictan, en ocasiones, cómo le darán vida a la obra. “Puede haber un material o un objeto que, al verlo, activa mi imaginación. Por ejemplo, hoy traje una soga al taller que perteneció a un barco y que recogí de la orilla de la playa, pero la encontré antes de la experiencia del huracán María”, detalló Lind-Ramos, quien cuenta con una maestría de la Universidad de Nueva York. “El objeto me atrajo, sabía que lo iba a usar en algún momento, pero por lo regular no dejo correr la imaginación en el mismo instante en que veo ese objeto. En este caso de la soga, la traje al taller hoy, la puse encima de una obra que estoy trabajando y me gusta cómo se ve, por lo que la incorporaré a la idea que ya tenía pensada. Este objeto encaja con lo que estoy trabajando y me permite expresar el mensaje que quiero llevar en la pieza”.

Reconocimiento profesional

A pesar de que lleva más de cuatro décadas haciendo arte, tanto a través de la creación de máscaras, pinturas y dibujos, Lind-Ramos ha ganado gran popularidad por sus ensamblajes escultóricos. Al preguntarle cuál considera que es su obra más importante, el puertorriqueño indica que no puede explicar cuál sería. “Cuando yo empiezo una pieza, pienso que va a ser lo más importante. Eso me ayuda a empujarme. Luego, cuando la termino, quiero hacer la próxima obra más importante”, mencionó el artista, mientras lanzaba una fuerte carcajada. Eso sí, el loiceño está consciente que las series “Las Marías” y “Los vencedores”, lo han elevado a otro nivel. De hecho, en el 2021 fue reconocido con la prestigiosa beca MacArthur, que premia anualmente a personas de cualquier especialidad que “demuestran méritos excepcionales y prometen un continuo y mejorado trabajo creativo”.

A sus 68 años, Lind-Ramos se encuentra en su mejor momento a nivel profesional, razón por la cual no piensa bajar el ritmo creativo. “Debido a la atención que tiene mi obra en estos momentos, me estimula a seguir creando y creyendo en mis ideas. Además, me permite desarrollar mis experiencias aquí en Loíza en un contexto de creación de imagen a nivel internacional que creo que es fascinante”, manifestó el exprofesor de arte del recinto de Humacao de la Universidad de Puerto Rico. “De hecho, siempre que mencionan mi nombre, va acompañado del nombre de Loíza y de Puerto Rico. Por lo que yo no he tenido que dejar de ser lo que soy, en términos de lo que me ha formado, mi barrio, mi familia, mi comunidad, ser de Puerto Rico. Yo no he tenido que abandonar, ni alejarme de eso para nada, y eso es algo que me llena de mucho orgullo”.

En esa línea, el artista puntualizó que seguirá trabajando mientras la creatividad se mantenga en sus venas, sobre todo, por lo bien que la pasa en su profesión. “Para mí esto es un disfrute, es un canto, una canción, algo que yo gozo haciendo. Es el vivir, pero no quiero convertirlo en un suplicio”, puntualizó Lind-Ramos. “Yo he desarrollado una manera de vivir que me gusta, donde ya se más o menos las cosas que quiero. Pero me gusta mi ritmo de vida y eso incluye mi manera de hacer arte también, por lo que seguiré creando”.