De CROEM la nueva campeona de la competencia estudiantil Poetry Out Loud PR 2025

El Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) anunció que Sarah Lu Xu del Centro Residencial de Oportunidades Educativas de Mayagüez (CROEM) se convirtió en la campeona de la nueva edición del certamen estudiantil de recitación de poesía en inglés Poetry Out Loud Puerto Rico 2025 (POLPR).

Lu Xu viajará a Washington DC para representar a Puerto Rico en la competencia anual que se celebra a nivel nacional en los Estados Unidos. Esta competencia es coordinada en Puerto Rico por el ICP con el apoyo del National Endowment for the Arts (NEA) y The Poetry Foundation.