Dura la competencia estudiantil de recitación de poesía en inglés

La primera semifinal contó con la participación de las escuelas Dorado Academy, Baldwin School of Puerto Rico de Guaynabo, Escuela Superior Lorenzo Coballes Gandía de Hatillo, Saint John’s School de San Juan, Escuela Superior Nicolás Sevilla Guemárez de Toa Alta, Escuela Especializada en Matemáticas, Ciencias y Tecnología de San Juan, American Military Academy de Bayamón, TASIS de Dorado, The School of San Juan, Saint Francis School de Carolina y la Escuela Especializada en Ciencias y Matemáticas University Gardens de San Juan. También participaron el Colegio San Ignacio de San Juan, Colegio Congregación Mita de San Juan, Escuela Especializada en Idiomas Padre Rufo de San Juan y The Palmas Academy de Humacao.