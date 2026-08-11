Cuatrista Quique Domenech ingresa al Salón de la Fama de la Música de Puerto Rico

Tras más de cuatro décadas dedicadas a preservar, transformar y proyectar el sonido del cuatro puertorriqueño dentro y fuera de la Isla, el destacado cuatrista, productor y arreglista Quique Domenech fue exaltado al Salón de la Fama de la Música de Puerto Rico, durante una ceremonia celebrada en el Teatro del Conservatorio de Música de Puerto Rico.

La distinción reconoce una trayectoria que supera las 35 producciones discográficas y que ha estado marcada por importantes momentos para el cuatro puertorriqueño. Domenech ha llevado el instrumento desde sus raíces en la música típica hasta escenarios sinfónicos e internacionales, colaboraciones con reconocidos artistas y proyectos que han ampliado sus posibilidades musicales.

“Recibir este reconocimiento representa mucho más que un logro personal. Lo recibo con profundo agradecimiento por todos los músicos, maestros y artistas que han sido parte de mi camino, pero sobre todo como un reconocimiento al cuatro puertorriqueño. Mi mayor satisfacción ha sido verlo crecer, evolucionar y llegar a lugares que quizás nunca imaginamos. Mientras pueda seguir tocándolo, mi compromiso será continuar llevando nuestra música y nuestra identidad a nuevas generaciones y nuevos escenarios”, expresó Domenech.

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Fue el primer cuatrista en presentar dos conciertos en un coliseo de Puerto Rico. Uno de ellos fue “30 años Pa’ mi gente”, celebrado en 2015 en el Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón junto a la Orquesta Filarmónica de Puerto Rico.

También se convirtió en el primer cuatrista en compartir tarima con la Orquesta Filarmónica de Puerto Rico en el Festival del Cuatro de Chicago, celebrado en el Harris Theater. A estos logros se suma su trabajo con Sonido Tré, agrupación fundada en 2016 junto a Mayda Belén Rivera y Edgar Omar Ríos, con la cual produjo Listen to the Music, proyecto que marcó otro precedente al convertirse en el primer álbum en inglés producido por un cuatrista puertorriqueño, con la participación de los reconocidos productores David Foster y Boh Cooper.

Más recientemente, en 2025, Domenech volvió a ampliar las fronteras del instrumento al convertirse en el primer cuatrista en grabar junto a la Budapest Scoring Orchestra. La colaboración produjo una versión sinfónica de Verde Luz, composición de Antonio Cabán Vale “El Topo”, grabada en los estudios de la orquesta en Budapest, Hungría.

Su ingreso al Salón de la Fama de la Música de Puerto Rico reconoce no solo la extensión de una carrera musical, sino una aportación sostenida a la preservación, evolución y proyección internacional del cuatro como símbolo de la identidad cultural puertorriqueña.

Todos los exaltados y los reconocimientos: