“Sesiones Desde La Loma Fest” regresa con su cuarta edición a Dorado
Los boletos están disponibles a través de Ticketera
11 de agosto de 2026 - 6:49 PM
11 de agosto de 2026 - 6:49 PM
El festival salsero “Sesiones Desde La Loma Fest” celebrará su cuarta edición el sábado, 3 de octubre, en el Parque Agroturístico de Dorado, con una jornada musical que reunirá a destacados exponentes del género.
El evento comenzará a las 2:00 p.m. y contará con las presentaciones de Tito Nieves, conocido como “El Pavarotti de la Salsa”; Norberto Vélez, Nino Segarra, Aymée Nuviola, Pete Perigñón, Carlos García, Jota Ruiz, Miguel de Jesús y Luis Vázquez.
“Para mí Sesiones Desde La Loma es más que un concierto. Es reencontrarnos con la salsa de verdad, con el público de cerca, cantando cada letra. Y como cada festival vamos a celebrar la música con la calidad que la gente se merece”, expresó Vélez.
De acuerdo con los organizadores, la propuesta busca combinar las presentaciones musicales con un ambiente familiar y una experiencia que facilite el acceso, estacionamiento y movilidad de los asistentes.
El Parque Agroturístico de Dorado será nuevamente la sede del festival, un espacio que, según los organizadores, permite recibir al público en un área amplia y de fácil acceso, con estacionamiento disponible.
“El público nos pidió llevar la esencia de Sesiones a otro nivel, y eso hicimos. Escogimos nuevamente el Parque Agroturístico de Dorado porque nos permite ofrecer comodidad, seguridad y una experiencia completa para toda la familia. Queremos que la gente llegue, la pase increíble y se vaya cantando”, sostuvo Gabriel Ramos, productor del evento.
Los boletos para “Sesiones Desde La Loma Fest” están disponibles a través de Ticketera.
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