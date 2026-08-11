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“Sesiones Desde La Loma Fest” regresa con su cuarta edición a Dorado

Los boletos están disponibles a través de Ticketera

11 de agosto de 2026 - 6:49 PM

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“Sesiones Desde La Loma”, presentado por Norberto Vélez. (Xavier Garcia)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El festival salsero “Sesiones Desde La Loma Fest” celebrará su cuarta edición el sábado, 3 de octubre, en el Parque Agroturístico de Dorado, con una jornada musical que reunirá a destacados exponentes del género.

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El evento comenzará a las 2:00 p.m. y contará con las presentaciones de Tito Nieves, conocido como “El Pavarotti de la Salsa”; Norberto Vélez, Nino Segarra, Aymée Nuviola, Pete Perigñón, Carlos García, Jota Ruiz, Miguel de Jesús y Luis Vázquez.

“Para mí Sesiones Desde La Loma es más que un concierto. Es reencontrarnos con la salsa de verdad, con el público de cerca, cantando cada letra. Y como cada festival vamos a celebrar la música con la calidad que la gente se merece”, expresó Vélez.

De acuerdo con los organizadores, la propuesta busca combinar las presentaciones musicales con un ambiente familiar y una experiencia que facilite el acceso, estacionamiento y movilidad de los asistentes.

El Parque Agroturístico de Dorado será nuevamente la sede del festival, un espacio que, según los organizadores, permite recibir al público en un área amplia y de fácil acceso, con estacionamiento disponible.

“El público nos pidió llevar la esencia de Sesiones a otro nivel, y eso hicimos. Escogimos nuevamente el Parque Agroturístico de Dorado porque nos permite ofrecer comodidad, seguridad y una experiencia completa para toda la familia. Queremos que la gente llegue, la pase increíble y se vaya cantando”, sostuvo Gabriel Ramos, productor del evento.

Los boletos para “Sesiones Desde La Loma Fest” están disponibles a través de Ticketera.

En el Distrito T-Mobile se observó desde las pantallas el anuncio de la campaña "Yo te quiero Puerto Rico", en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), en Madrid. El concierto “La Isla en Vivo” se celebró este viernes en el Distrito T-Mobile, en San Juan, Puerto Rico. Norberto Vélez.
1 / 14 | Fiesta musical en el estreno de la nueva campaña “Yo te quiero Puerto Rico”. En el Distrito T-Mobile se observó desde las pantallas el anuncio de la campaña "Yo te quiero Puerto Rico", en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), en Madrid. - Carlos Rivera Giusti/Staff

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Sesiones desde la lomaMúsica
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