El Instituto de Cultura Puertorriqueña anunció el inicio de la decimocuarta edición de Poetry Out Loud Puerto Rico (POL) e invitó a escuelas públicas y privadas, organizaciones sin fines de lucro, clubes escolares y bibliotecas a formar parte de la fase inicial del programa y recibir mentorías para coordinar certámenes estudiantiles de cara a la competencia local de Puerto Rico, a celebrarse a principios del próximo año.

Según un comunicado de prensa, estudiantes de noveno a duodécimo grado de escuelas de todo Puerto Rico pueden participar a través de su propia escuela o de una organización participante. La fecha límite para el registro de las escuelas y organizaciones es el viernes, 12 de noviembre

Este año, el campeón escolar de Puerto Rico avanzará a la Final Nacional, a llevarse a cabo en Washington DC los días 26 y 27 de abril de 2022. Se otorgarán más de $50,000 en premios y estipendios para las escuelas.

Según la información, Poetry Out Loud promueve el estudio de la tradición literaria, ofreciendo materiales gratuitos y una competencia de recitación de poesía en inglés única. Este programa nacional de educación en artes ayuda a los estudiantes a desarrollar sus capacidades escénicas y de comunicación en público y aporta a una buena autoestima, mientras aprenden más sobre las poéticas clásicas y contemporáneas. El evento es realizado en todo los Estados Unidos por la National Endowment for the Arts y la Poetry Foundation.

PUBLICIDAD

En la pasada edición, una veintena de escuelas llevaron a cabo certámenes de recitación de poesía en sus escuelas. Los estudiantes participantes recibieron mentorías y talleres de manera virtual por parte del equipo de artistas mentores, quienes apoyaron a los maestros enlaces en cada paso de la competencia. El joven Matías Coss Hernández se coronó con el título de campeón de la pasada edición y tuvo la oportunidad de representar a Puerto Rico en las semifinales nacionales de todos los Estados Unidos. Desde 2005, más de 4.1 millones estudiantes han participado en POL en todos los Estados Unidos.

Para más información puedes visitar la página web poetryouloudpr.org o las redes sociales de Poetry Out Loud Puerto Rico. Personas y entidades interesadas pueden comunicarse a través de correo electrónico a poetryoutloudpr.icp@gmail.com.