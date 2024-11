De fiesta el colectivo de arte Generación Reactiva

“Tener la oportunidad de exhibir regularmente con colegas que trabajan de maneras tan variadas, y crecer como artistas juntos, ha sido muy enriquecedor. Tres exhibiciones individuales y un montón de colectivas después, me siento muy agradecida de las colaboraciones, reseñas y muchísimas conversaciones con visitantes, curadores, clientes, y otros artistas que he tenido como parte de Generación Reactiva”, expresa la escultora Naimar Ramírez, cuya obra se caracteriza por la exploración del cuerpo humano mediante una variedad de recursos, entre los que no faltan la fotografía y los materiales reciclados.