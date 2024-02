Descubre el mundo de la ópera en concierto familiar de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico

El repertorio incluirá diferentes arias de óperas agrupadas por temas y que darán inicio con el Preludio de Carmen de George Bizet. Continuarán las piezas del arte del Bel Canto como las obra Batti, batti o bel Masetto de la ópera “Don Giovanni” y Dies bildnis ist bezaubernd schön de la ópera “La flauta mágica”, ambas de Wolfgang Mozart; y la obra Una furtiva lagrima de la ópera “L’elisir d’amore” de Gaetano Donizetti. Le siguen cuentos románticos con las piezas Quando m’en vo de la ópera “La bohème” de Giacomo Puccini; O Colombina de “I pagliacci” de Ruggero Leoncavallo; y O mio babbino caro de la ópera “Gianni Schicchi” de Giacomo Puccini. También se interpretarán piezas de operetas y zarzuelas como Colón Ah lève-toi soleil de la ópera “Roméo et Juliette” de Charles Gounod; Can can de la ópera “Orfeo en los infiernos” de Jacques Offenbach; Aria de la ópera El Señor de la casa de Alberto Guidobaldi; Lippen schweigen de la ópera “La viuda alegre”de Franz Lehar; y Torero quiero ser de la ópera “El gato montés” de Manuel Penella Moreno. El gran final incluirá la obertura de “William Tell” de Gioachino Rossini; y Libiamo ne’ lieti calici de la ópera “La Traviata” de Giuseppe Verdi.