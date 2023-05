Sara Montiel, la reconocida cantante y actriz española, murió hace diez años, un lunes 8 de abril de 2013, a los 85 años, sentada en un sofá de su casa en Madrid, España, donde esperaba por su acompañante para salir a dar un paseo.

Lo cuenta el biógrafo puertorriqueño de la famosa diva y estrella del cine hispanoamericano, Israel Rolón Barada, autor del libro “Sara Montiel. La mujer y la estrella más allá del mito”, editada por la editorial Almuzara, una nueva biografía de la artista que está próxima a salir al mercado

“Ella le dijo a su ayudante que no podía respirar, que abriera las puertas y llamara a su médico. Luego de su ayudante hacer lo que le pidió y llegar hasta ella estaba, ya había muerto”, relata Rolón Barada, tras recordar que contactó a la artista un par de años antes de su muerte para hacerle una entrevista académica que luego presentó en una conferencia educativa de la Modern Language Association (MLA).

Rolón Barada, profesor universitario de literatura española en Washington D.C., afirma con orgullo que creció en San Juan en un hogar donde la música era parte de su diario vivir. No es para menos. Su tío político, el compositor Noel Estrada, era su ídolo, además de considerarlo -junto a su tía Norma Barada-, como sus segundos padres. Al punto que prefería quedarse en casa con él, viéndolo componer o practicar con su piano o guitarra, que irse a jugar con sus primos.

De esa etapa, recuerda que sus tíos le contaban de “la fascinación y amor platónico” que el padre de Noel Estrada, don Eloy Estrada Fornet, tenía por Sara Montiel y su música. “Todas las tardes se sentaba en su sillón favorito a escuchar los cuplés de los álbumes del ‘soundtrack’ de las películas de Sara Montiel, ‘El último cuplé' y de ‘La violetera’ durante la década de los años 60″. De la misma forma, dice que su tío también llegó a disfrutar de la grabación que la cantante hizo de ‘En mi Viejo San Juan’, en 1978.

El destino, la casualidad o, como dicen muchos, “las vueltas que da la vida”, lo llevaron a conocer a la famosa cantante y actriz española, entablar una bonita amistad y, finalmente, convertirse en uno de sus biógrafos oficiales.

Ahora, a diez años de su fallecimiento, Rolón Barada presenta esta nueva biografía donde dice que ofrece datos inéditos sobre la trayectoria de la estrella española, así como una “nueva visión, desconocida hasta la fecha, sobre su personalidad”, fruto de las confidencias y estrecha relación que mantuvo con la artista durante los últimos años de su vida.

Se trata de un libro de más de 300 páginas donde, según el autor, va desgranando la vida, las relaciones amorosas y la personalidad de María Antonia Abad Fernández -su nombre de pila-, una mujer que nació en el seno de una familia humilde y que superó “estrecheces económicas y limitaciones intelectuales”, para convertirse en la estrella que siempre quiso ser.

Sara Montiel junto a su biógrafo, Israel Rolón Barada, autor de su nueva biografía. (Suministrada)

“Fue, además, la mujer que se enfrentó a Franco y a su régimen durante esos años en que no se suponía que fuese posible porque la mujer pertenecía a su hogar, a su marido y a sus hijos. Pero el franquismo no pudo limitarla. Sara Montiel desafió al mismísimo Franco siendo una mujer profesional y convirtiéndose en una figura internacional en el mundo de la cultura popular”, explica Rolón Barada con admiración.

Por eso no puede negar que él, de niño, también admiraba a la artista por las referencias que escuchaba en su hogar, aunque no fue hasta que comenzó su investigación para escribir el libro que se dio cuenta de que la “historia de la artista era fascinante”. Y esos descubrimientos le han permitido ofrecer evidencias en el libro “del impacto universal de Montiel en toda Hispanoamérica”, por lo que espera que los “lectores puedan disfrutar los detalles y el profundo análisis de este fenómeno en mi libro”.

Y es que, según Rolón Barada, el legado de Sara Montiel hoy está más vigente que nunca. De hecho, cree que fue una mujer adelantada a su tiempo en casi todas las áreas de su vida, además de musa y defensora de la comunidad LGTBIQ+. “Saritísima forma parte del imaginario cultural español del siglo XX, pues logró un alcance internacional como representante de la cultura española como muy pocos”, añade Rolón Barada, al resaltar que la cantante tenía una gran habilidad para recrear su historia y contar o exagerar algún pasaje de su vida.

Para la investigación de esta biografía, el escritor viajó varias veces a España para conversar con la artista. Pero también visitó Brasil -donde ella adoptó a su hija Thais-, Los Ángeles y Ciudad México, lugares donde vivió y en los que brilló con su arte y gran personalidad.

“El impacto de su muerte fue muy grande porque ella misma decía que ‘estaba como un tren’ (para referirse a que estaba fuerte y bien de salud)”, rememora el escritor, tras indicar que la carrera de Montiel fue dura a pesar de su carisma, talento y belleza. “Fue una mujer muy luchadora y abrió muchas puertas a las futuras generaciones”, agrega Rolón Barada, quien lamenta no haberle podido hacer ciertas preguntas que solo ella hubiese podido contestar.

Una emocionada Sara Montiel dirige unas palabras tras recibir el Faro de Plata durante la gala inaugural de la XX edición del Festival de Cine de Alfaz del Pi, en Alicante, en 2008. (MORELL)

Pero de lo que sí está seguro el autor es que el libro contiene información y datos inéditos de la vida personal y carrera de la artista. En ese sentido, dice que tanto los seguidores de la cantante y actriz, como los jóvenes que no la conocieron -o los que solo la vieron en sus últimos años-, van a conocer una historia muy interesante e inspiradora.

“En los últimos años a ella le daba igual (lo que dijeran). Iba a un plató o a un programa de televisión y era un personaje un poco caricaturesco, fumando puros (tabaco), con un maquillaje teatral de ‘apaga y vámonos’… Ella exageraba su papel y eso le gustaba. Los más jóvenes a veces lo que conocen es eso. Y yo pretendo que mi libro sea una forma de conocer a una gran actriz y a una gran estrella; es la historia de una mujer que rompió barreras, que fue más allá de lo que permitía la sociedad y el panorama sociopolítico de su época”, argumenta el escritor, tras resaltar que eso puede ser ejemplo para la juventud de hoy.

Pero también es una historia donde se presenta a “una persona con los pies en la tierra, humilde, genuina, muy inteligente, que observaba mucho y se interesaba por la vida de los demás”.

De sus amores, Rolón Barada dice que se cubre mucho de esas etapas de la vida de la artista, aunque aclara que el libro no está orientado estrictamente a eso. Pero sí toca cómo esas relaciones amorosas impactaron la vida de la artista “y los caminos que ella decidió tomar”. Explica que, en su investigación, y así se muestra en el libro, pudo definir y analizar la relación que tuvo con cada uno de ellos.

“Por ejemplo, ella hacía mucho alarde de que el primer amor de su vida fue Miguel Mihura, un dramaturgo muy importante en España. Pero he logrado comprobar que se trataba de una persona con la que, definitivamente, tenía una gran amistad. Y no dudo que había mucho amor, pero era más bien una relación de amor fraternal”, comenta el escritor, quien cree que, por ella no tener una educación académica sólida, tenía necesidad de establecer relaciones intelectuales “porque ella admiraba mucho a la gente inteligente y profesional”.

En su historia amorosa también figuró, el Premio Nobel de Fisiología y Medicina, Severo Ochoa, quien según Rolón Barada, fue su primer gran amor, aunque dice que él logró descubrir cómo fue realmente esa relación y que no fue como ella lo ha contado en otras biografías. Al igual que su matrimonio con el director de cine Anthony Mann, su primer marido. “Ella a veces decía cosas de las que no hay evidencias. Por ejemplo, contaba que cuando estuvo en Cuba conoció a Ernest Hemingway y eso no lo dudo, pero de ahí a que haya ido a la cama con él, eso ya es otra cosa, aunque no dudo que él le enseñara a fumar puros”.

La actriz tuvo cuatro matrimonios. Su segundo marido fue el industrial José Vicente Ramírez Olalla, aunque solo duró dos meses. Su tercer esposo fue el empresario y periodista mallorquín Pepe Tous, con quien contrajo matrimonio después de diez años de relación y adoptaron a sus dos hijos, Thais y Zeus. Y, en octubre de 2002 la actriz contrajo matrimonio civil con el editor de cine cubano Tony Hernández, una relación que terminó en julio de 2003.

La biografía estará a la venta en las principales librerías en mayo.

Breves sobre el autor

- Israel Rolón Barada tiene una especialización en literatura y cultura española contemporánea.

- Es biógrafo de la escritora española Carmen Laforet y editor de “Puedo contar contigo, correspondencia, Carmen Laforet / Ramón J. Sender”, “La mujer nueva” y “Al volver la esquina”.

- En 2008, presentó su tesis doctoral titulada “La correspondencia de Carmen Laforet: Razones de una novelista (1939-1991)”, que sirvió de base para escribir y publicar como coautor junto a Anna Caballé, la biografía “Carmen Laforet: Una mujer en fuga”, ganadora del Premio Gaziel, y que ya va por su cuarta edición.

- El escritor tiene un bachillerato de la Universidad de Puerto Rico, una maestría de la Universidad de Georgetown y un doctorado de la Universidad de Málaga.