La escultora, dibujante y ceramista puertorriqueña Dhara Rivera visibilizará la gravedad de la crisis medioambiental en su nueva exposición individual, “Aves y agüeros”, que abre en formato virtual el próximo jueves, 22 de abril, en la Galería de Arte de la Universidad del Sagrado Corazón. La apertura coincide con la celebración del Día Internacional del Planeta Tierra.

Para esta muestra, donde se cuestiona el impacto al ambiente desde perspectivas que fluyen entre lo social, lo político y lo poético, Rivera utilizó como punto de partida una reflexión en torno a dos textos. El libro de la bióloga Rachel Carson, Silent Spring (1962), y el ensayo del escritor Eduardo Lalo, “Narrating the Unnamable”, incluido en el libro “Aftershocks of Disaster: Puerto Rico Before and After the Storm” (2019). Ambas lecturas narran la desaparición de las aves.

“A lo largo de los años he encontrado en las inmediaciones de mi hogar nidos abandonados, algunos de ellos con polluelos muertos dentro, pájaros y aves endémicas también muertas y disecadas por el sol. Estos elementos apoyados en la fábula de Carson hicieron que viera la situación como una oportunidad más para investigar, a través de la figura de las aves, nuestra implicación en la crisis ambiental que ya vivimos y plantear preguntas sobre qué y quiénes somos los humanos”, destacó Rivera en comunicado de prensa.

En la exposición predominará la escultura en sus diversas manifestaciones, entre ellas la cerámica, el cristal, el barro y el yeso.

Para el curador internacional José David Miranda, el valor de la obra de Rivera no radica tanto en ilustrar conocimientos científicos comprobables, sino más bien en tratar el tema de la crisis medioambiental como un problema estrechamente ligado al discurso cultural. “Por eso su práctica se centra en crear piezas de meditada carga simbólica en concordancia con el discurso de los movimientos sociales que persiguen obtener soluciones y hacer frente al mayor reto que jamás haya enfrentado la humanidad”.

Por su parte, la coordinadora de la Galería de Arte de Sagrado, Norma Vila, comentó que parte de la responsabilidad académica de la Galería de Arte es “proveer un espacio de educación en el cual profesionales como Dharma puedan investigar y documentar temas humanísticos de actualidad a través del arte puertorriqueño”.

La exposición abre el Día Internacional del Planeta Tierra.

La exhibición estará disponible para el público general de forma virtual a través del enlace sagrado.edu/galeria. La publicación y actividades de esta exposición en modalidad virtual ha sido posible gracias al apoyo de la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades y el National Endowment For the Humanities.