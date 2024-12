Didi Romero regresa a Puerto Rico para protagonizar el musical “Rock of Ages”

La actriz y cantante Didi Romero regresará en el 2025 a los escenarios de su patria, tras su exitosa temporada del musical “Six” en Broadway , para protagonizar la producción “Rock of Ages” en la Sala de Festivales Antonio Paoli del Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré en Santurce.

“Me siento demasiado pompeada y emocionada. No saben la falta que me hace llegar a Puerto Rico, comerme una chuleta, primero, y llegar a los ensayos para estar con este corrillo. Me estoy enterando ahora mismo quiénes son y lo único que puedo decir es que esto de se va a quedar con Puerto Rico. Vamos a quedarnos con esto. Estoy feliz”, señaló la actriz que terminará el 9 de febrero de 2025 su participación en la producción“Six” y de inmediato se propone llegar a la isla.