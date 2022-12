¡Adiós al 2022! Si ya comenzaste a prepararte para despedir este año y darle la bienvenida al 2023, te ofrecemos un listado de varias fiestas de fin de año que estarán ofreciendo hoteles, restaurantes y clubes, que además de música en vivo, cada lugar cuenta con ofrecimientos diferentes de paquetes gastronómicos, incluyendo barra abierta.

Farimont El Hotel San Juan, Carolina

Varias actividades se darán en este hotel, comenzando con “Live Limitless New Year’s 2023 Celebration”, que será en The Lobby y Chico Cabaret, desde las 7:00 p.m.

Mientras que El Caña By Juliana Gonzalez y Banyan Tree Grill contará con la música de Dj Ment y el “Ciao 2022 NYE Celebration″ será en el Grand Ballroom con Algarete y J-King con Maximan, desde las 10:00 p.m. “The Eve’s Party 2023″ en el Club Brava, desde las 10:00 p.m., contará con la música de Dj Freefall, desde Orlando. Boletos: Ticketera

Distrito T-Mobile, San Juan

El Distrito T-Mobile en San Juan se viste de fiesta para celebrar una despedida de año histórica que será transmitida en todo el mundo en el conteo oficial en español del legendario Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve with Ryan Seacrest”.

La velada de noche de vieja el 31 de diciembre de 2022 comienza con una diversa propuesta culinaria en los restaurantes Arena Medalla, Barullo Taberna Española y La Central by Mario Pagán; seguido de una gran celebración en Popular Plaza con presentaciones en vivo de Farruko, Gilbertito Santa Rosa, Súbete A Mi Moto, Plena Libre, DJ King Arthur y la animación de nuestra Roselyn Sánchez como anfitriona.

Para los amantes de la cocina puertorriqueña, Arena Medalla presenta una cena con servicio estilo familiar para compartir. Por su parte, Barullo Taberna Española ha diseñado una experiencia estilo bufé con un sabor auténticamente español. Asimismo, La Central by Mario Pagán hace gala de su concepto de cocina abierta en donde se rinde homenaje a la caña de azúcar y el ron a través del uso de estos ingredientes en cada uno de sus platos.

Las tres experiencias culinarias estarán disponibles en dos turnos, de 6:30 p.m. a 9:00 p.m. y de 9:45 p.m. a 12:00 medianoche. La gran celebración “Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve with Ryan Seacrest” será gratuita para el público. También, el Distrito de Convenciones habilitará el área exterior con una variedad de kioscos de comida y pantallas gigantes para que las personas que no puedan acceder al evento, puedan disfrutar y ser parte del entretenimiento y la festividad. Información: https://nye.distritot-mobile.com/#celebration

“Juana La Loca”, Viejo San Juan

La taberna caribeña “Juana La Loca” abrirá sus puertas por primera vez el 31 de diciembre de 2022 y te invita a ser parte de este evento único “Gran Despedida de Año” que no te puedes perder. Este evento contará con música en vivo del grupo musical D’Compadres y Dj Barón López.

El evento, que incluye cena, comenzará a las 8:00 p.m. Boletos en PRticket.

Caribe Hilton:

El “Live Life In Full of Color NYE Celebration” en el Ballroom con la música de Niky Michelle, Midnight Band & DJ Phred para bailar toda la noche. Puertas abren a las 8:30 p.m. Boletos: Ticketera

Hyatt Regency Grand Reserve Puerto Rico, Río Grande

Recibe el 2023 en ambiente familiar y disfrutando de la música en vivo de Luva y Oscarito, desde las 8:00 p.m. en el evento “NYE Bubbly Bash”, que comienza a las 8:00 p.m. y culmina a las 12:30 a.m. Boletos: Ticketera

The Royal Sonesta San Juan, Carolina

Disfruta del “2023 Happy New Bless” en el Ballroom Preciosa, desde las 8:00 p.m. hasta las 2:00 a.m. con la música de Manny Manuel, La Mulenze y Plenéalo. El Lobby contará con el Dj Carlos Fernández y el Grupo Barcode. Boletos: Ticketera

Residence Inn by Marriott Isla Verde

Para decirle adiós al 2022, el Residence Inn By Marriott Isla Verde presentará el evento “New Year’s Party”, que incluirá música en vivo a cargo de Nomana, Celenia y la Batucada Bailo, además coctelería especial y áreas VIP. Reservaciones: jcappas@residenceinnislaverde.com.

Wyndham Grand Río Mar Puerto Rico Golf Beach Resort, Río Grande

Celebra el “NYE 2023″, celebra con la Philarmonic Orchestra, que estará de 8:00 a 12:00 a.m. en el Caribbean Ballroom, y con la música de la banda de rock en español La Secta, de 11:30 p.m. a 12:30 a.m. en el Grand Ballroom. Boletos: Ticketera

Wyndham Palmas Puerto Rico Beach and Golf Resort, Humacao

Las puertas del Grand Ballroom abren a las 6:00 p.m. con el ecento “NYE 2023 Ballroom Gala”, que contará con música en vivo de Dj’s hasta la 1:00 a.m., de 9:00 a 10:00 p.m. contará con la banda de rock en español La Secta, y de 11:00 p.m. a 12:00 a.m. con la cantante Calma Carmona. Boletos: Ticketera

La Concha Resort, Condado

El “New Year’s Eve Cosmic Experience” se llevará a cabo entre el área de la piscina “Solera” y el Lobby con la música de La Tribu de Abrante, Dj Ghandi, Dj Davey y Triumvirato. Boletos: Ticketera

The Condado Plaza Hilton, San Juan

En el “Cheers to NYE 2023″, desde las 9:30 p.m., baila con la música del grupo Extasis y Dj Louie Love, y más.

Patio del Níspero, Hotel El Convento en Viejo San Juan

Para decir adiós al 2022, el Patio del Níspero presentará una cena de siete cursos, además de música en vivo desde las 6:30 p.m. Reservaciones: Open Table https://www.opentable.com/booking/experiences

Consular Restaurant & Bar, Hotel Palacio Provincial en Viejo San Juan

En la despedida de año, Consular Restaurant & Bar, presenta el “New Year’s Dinner Party” desde las 5:00 p.m. con un menú especial de seis cursos. Música de Dj Complex. Reservaciones: Open Table https://www.opentable.com/booking/experiences

Don Rafa Boutique Hotel and Residences, Miramar

En el “New Year’s Eve at La Gran Casa” podrás disfrutar de la música en vivo de Laya Kalima y Dj Teg, entre otras sorpresas, desde las 8:00 p.m. hasta la 1:00 a.m. Boletos: Ticketera

Sunset Rooftop de The Wave Hotel, Condado

Recibe el nuevo año en el evento “Dreams 2023″, que contará con la música en vivo de Avenida 12, desde las 9:00 de la noche. Boletos: Evenbrite

Arya Rooftop en Olive Fifty Five, Condado

“A Toast to the New Year” desde las 8:30 p.m. hasta la 1:00 a.m. contará con música en vivo y pleneros. Boletos: Evenbrite

George Music Lounge, en Paseo Caribe, San Juan

Celebra en el “NYE 2023!”, en el George Music Lounge, donde las puertas abrirán desde las 8:00 p.m. hasta las 3:00 de la mañana. Boletos: Evenbrite