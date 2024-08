25 años después: Orlando Salgado expone creativa muestra artística en el Viejo San Juan

“Yo no hago una muestra desde 1999, pero durante todo este periodo yo he estado trabajando. Siempre me he manejado con el grabado, he ido desarrollando diferentes técnicas que le vienen bien a lo que estoy haciendo, pero tienen una influencia algo caligráfica. Tiene también influencia de la caligrafía musulmana y árabe, sin acercarme a esos caracteres que para ellos tienen un significado. He seguido trabajando durante todo ese periodo y ofreciendo cursos en la Liga de Arte de dibujo y de grabado. Yo siempre hago claro que yo vengo del dibujo, y el dibujo es lo que me llevó a la gráfica, y entonces ahí fue que vi que ese dibujo se podía convertir en algo multiemjemplar, que es lo que ofrece el grabado”, explicó el maestro sobre algunas de sus influencias modernas.