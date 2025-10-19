Opinión
19 de octubre de 2025
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

El Bastión celebra sus ocho años con su segunda exposición colectiva

La apertura de arte abrirá el 23 de octubre en el centro cultural

19 de octubre de 2025 - 8:41 AM

El centro cultural El Bastión en el Viejo San Juan. (suministrda)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La Asociación ACirc continúa la celebración de ocho años de gesta de su centro cultural El Bastión con la apertura de la segunda exposición colectiva de 22 artistas puertorriqueños.

La exposición abrirá el próximo jueves, 23 de octubre de 2025, a las 8:00 p.m. en El Bastión en el Viejo San Juan.

Esta muestra forma parte del ciclo de tres exposiciones colectivas que conmemoran los ocho años de trayectoria del espacio cultural de autogestión, consolidado como un punto de encuentro vital para la creación artística y la gestión cultural en Puerto Rico.

La segunda exposición colectiva reúne las obras de un grupo de artistas locales, seleccionadas mediante convocatoria en la se recibieron 452 propuestas de 261 artistas. La curaduría, a cargo de Ivonne Prats, Nick Quijano y Rafael Trelles, refleja la diversidad de estilos, técnicas y visiones que conforman el panorama del arte contemporáneo en la isla.

“Desde ACirc estamos muy contentos con el resultado de la convocatoria realizada en verano. Lo más valioso ha sido la calidad y variedad de las obras, una riqueza artística increíble. También ha sido fundamental contar con la mirada de los grandes artistas Ivonne Prats, Nick Quijano y Rafael Trelles, quienes asumieron el rol de curadores de esta muestra. Su sensibilidad y experiencia fueron claves para lograr este gran acierto”, expresó Maite Rivera Carbonell, directora artística de ACirc.

“Recibir tantas solicitudes de artistas, tanto reconocidos como emergentes, reafirma que seguimos en el camino correcto de nuestra misión como organización sin fines de lucro: crear espacios donde el arte puertorriqueño pueda acercarse cada vez más a nuestro pueblo”, añadió Maximiliano Rivas, director ejecutivo de ACirc en declaraciones escritas.

La primera muestra del ciclo, inaugurada en septiembre, marcó el inicio de las celebraciones del aniversario con un programa multidisciplinario de música, danza y circo. La tercera y última exposición se presentará en enero de 2026, completando una trilogía que celebra la amplitud y vitalidad del arte puertorriqueño actual.

Desde su apertura en 2017, El Bastión, un proyecto cultural de la Asociación ACirc, con la colaboración del Instituto de Cultura Puertorriqueña, se ha consolidado como un referente en la promoción del arte, la educación y la vida comunitaria. En estos ocho años ha realizado más de 690 actividades, entre talleres y eventos artísticos, impactando a más de 90,000 personas entre artistas, estudiantes y público general.

Maxi Rivas y Maite Rivera son los fundadores de ACirc. vanessa.serra@gfrmedia.com El equipo de ACirc celebró el sexto aniversario del centro cultural El Bastión. ACIRC/Thais LlorcaRicardo Martínez, durante su presentación en la celebración del aniversario del centro cultural El Bastión. ACIRC/Thais Llorca
1 / 9 | Conoce dos de los proyectos de la Asociación ACirc: Circo Fest y El Bastión. Maxi Rivas y Maite Rivera son los fundadores de ACirc. vanessa.serra@gfrmedia.com - VANESSA SERRA DIAZ

El Bastión y la Asociación ACirc invitan al público, a la prensa y a la comunidad artística a celebrar esta nueva exposición, que reafirma el compromiso con la cultura, la colaboración y la creatividad en Puerto Rico.

