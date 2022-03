El uso de mascarillas es recomendado, pero no será compulsorio para asistir a los eventos que se realicen en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot. Así lo informó hoy el recinto más grande del país, luego de las disposiciones incluidas en la orden ejecutiva 2022-019 que entró en vigor el jueves, 10 de marzo.

La ordenanza incluyó la eliminación compulsoria del uso de la mascarillas y dejó a discreción de cada uno de los establecimientos -públicos y privados- si solicita la prueba de vacunación contra el COVID-19 o las pruebas negativas de la enfermedad.

En una comunicación emitida hoy a sus clientes, a través de las redes sociales, el Coliseo de Puerto Rico informó que toda persona con sus dos dosis, en caso de las vacunas Moderna y Pfizer, o una dosis en caso de la vacuna Janssen, que hayan cumplido con las dos semanas (14 días) de haberse aplicado la última dosis, podrán entrar al recinto sin el mascarilla.

PUBLICIDAD

De igual modo, se indicó que toda persona no vacunada, o que no cumpla con las dos semanas reglamentarias, deberán presentar una prueba de antígenos o PCR con resultado negativo, realizada por un profesional de la salud (pruebas caseras no son aceptadas) no más de 72 horas antes de la fecha del evento.

Aquellos menores de cinco años pueden entrar presentando una prueba negativa de 72 horas o menos, mientras que los niños mayores de cinco años deberán presentar evidencia de sus dos dosis de vacunas con sus 14 días cumplidos. En caso de no tener los 14 días o no estar vacunados, deberán presentar prueba negativa de 72 horas o menos.

Las pruebas caseras no serán aceptadas, según se expresó.

La nueva orden ejecutiva inició una etapa dentro de la industria del entretenimiento, donde todo espectáculo que se realice en instalaciones interiores y exteriores, como teatros, anfiteatros, cines y coliseos, entre otros, podrán efectuarse a su máxima capacidad.

Por otra parte, hace unas semanas el Coliseo de Puerto Rico se expresó en cuanto a unas medidas impuestas para que los asistentes tengan que pagar exclusivamente con tarjetas de débito o crédito, lo que recibió la oposición del Colegio de Productores de Espectáculos Públicos (Copep), debido a que existe un demográfico poblacional que se maneja a través del uso de efectivo.