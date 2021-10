La tradicional “Noches de Catrinas”, que organiza anualmente el Museo de Las Américas, en el Viejo San Juan, regresará mañana en su sexta edición. En esta ocasión el evento, que se realizará de 6:00 a 9:00 p.m., en el museo -ubicado en el segundo piso del Cuartel de Ballajá-, dedicará el “Altar de Muertos” a don Ricardo Alegría Gallardo (1921-2021) en conmemoración de su centenario.

“La misión del Museo de Las Américas es ofrecer una programación educativa, viva y relevante, que enfatice en la conservación y promoción del patrimonio cultural de Puerto Rico y de Las Américas, con un firme compromiso hacia la comunidad. A tales fines nos complace presentar ‘Noche de Catrinas 2021, ¿Y ahora qué?’ Esta actividad gira en torno a la celebración del Día de los Muertos que con tanta devoción y folklore se conmemora en el hermano país de México y otros países de América Latina. Los invitamos a celebrar el Día de los Muertos y que nos visiten con sus mascarillas, pa’ que no los coja la huesuda”, señaló en comunicado de prensa la directora de la institución, María A. López Vilella.

Hace dos años, con motivo de la cuarta edición “Noches de Catrinas”, el Museo de Las Américas le comisionó a la artista puertorriqueña Elizabeth Barreto una pieza para celebrar dicho evento. Barreto creó una poderosa y conmovedora obra con la que honró a las mujeres que habían sido asesinadas en el país, víctimas de la violencia machista que nos arropa.

“Del dolor y la rabia nace rebeldía y resistencia”, fue el título de la imponente instalación realizada por la artista, que ahora formará parte de la exposición de carácter permanente, Las Artes populares en Las Américas. Esta pieza, que constituye un homenaje a la memoria de las mujeres fallecidas como consecuencia de la violencia de género en Puerto Rico, abrirá en sala para el público este mismo jueves.

Elizabeth Barreto comentó acerca de esta nueva propuesta: “La inclusión de esta obra como parte de la exhibición permanente, más que un logro en mi trayectoria artística ha significado la reflexión de cómo se ha ido desarrollando desde el 2019 tanto mi obra plástica como la lucha por erradicar la violencia de género en Puerto Rico. Mi obra ha continuado alineada a esta causa y en ese proceso de aprendizaje, que no es lineal, he tropezado, me he reconocido y he crecido. Me siento sumamente feliz de que el Museo reconozca el valor del contenido que presenta esta instalación brindándome nuevamente la oportunidad de abordar con libertad creativa, de colaborar y accionar sororidad que ha sido fundamental para realizar este proyecto que esperamos beneficie constructivamente a sus visitantes”.

La instalación cuenta con un escrito realizado por la gestora cultural Patricia Alegría, quien dijo en comunicado de prensa que el hecho de que este altar -inspirado en el Altar de los Muertos de la tradición mexicana- haya conseguido hogar permanente en la sala de Artes Populares del Museo de Las Américas, traza “un puente de solidaridad y llamado a la lucha a través de tradiciones populares, por lo que se vive en ambos territorios con respecto a la violencia de género”.

El Altar de Muertos, es una tradición milenaria de diversas culturas del mundo, que en Mesoamérica alcanzó su máxima expresión, sobre todo en México, antes de la llegada de los españoles. Actualmente se celebran, el 1 y 2 de noviembre, el Día de Todos los Santos y el de Los Fieles Difuntos, respectivamente, tradición que fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.

Según la tradición, con el altar a los difuntos se honra al familiar fallecido, ya que se tiene la firme creencia que una vez al año el difunto visita su tumba o su casa para convivir con sus familiares y estos aprovechan la ocasión para agasajarlo con la comida y la bebida que en vida le gustaba.

En la construcción y decoración del altar se utilizan elementos propios de la región y de la temporada agrícola como cañas de maíz o de azúcar, para el arco del altar las famosas y coloridas flores de cempasúchil, frutos como la calabaza en dulce, tejocotes y jícamas; alimentos como el típico pan en forma de muerto o de hueso, las ricas calaveritas de azúcar y sin faltar el clásico mezcal, tequila o pulque, veladoras decoradas, así como el multicolor papel picado.

Se invita a la comunidad en general a unirse a esta gran tradición en la cual participarán Agua, Sol y Sereno y los jóvenes del proyecto Crear es Crecer, el grupo de baile típico mexicano Citlali y el Mariachi Son de México. Habrá gastronomía mexicana, artesanías, concurso de mascarillas, rifa y venta de productos alusivos a la tradición del Día de los Muertos. Las salas de exposiciones estarán abiertas al público durante la actividad, incluyendo las nuevas exposiciones temporales: “Eco-poéticas 25 años de Agua, Sol y Sereno”, y “Entretelas”, del maestro Antonio Martorell y sus amigos.

La actividad es libre de costo, pero se solicita un donativo discrecional por persona para contribuir con la programación educativa del Museo. Se requiere evidencia de vacunación o prueba negativa de COVID-19 realizada dentro de 72 horas previas al evento. El uso de mascarilla es obligatorio.

El evento cuenta con el patrocinio de la Compañía de Turismo de Puerto Rico, el Consulado General de México en Puerto Rico, Jarritos, Monster Energy Drink y Goya, Puerto Rico.

Programación

-Bienvenida y presentación del Altar de Muertos a cargo del grupo de baile típico mexicano Citlali.

-Comparsa de Agua, Sol y Sereno con el grupo de jóvenes del Proyecto del MLA Crear es crecer: arte para todos

-Presentación del Mariachi Son de México

Para más información puede comunicarse al (787) 724-5052 o acceda a www.museolasamericas.org.