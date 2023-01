Tenía 17 años cuando salió embarazada. Una situación que, lejos de amedrentar o frenar sus deseos de superación, la llevaron a luchar por lograr sus sueños. Hoy, a los 32 años, Nomara Rivera celebra sus logros y este próximo viernes, a las 7:00 pm. m. presentará su libro, “Dosis de fe”, en el Museo Casa Blanca, en el Viejo San Juan, como una “invitación a que las personas aprendan de sus circunstancias, abracen sus propósitos y descubran el poder de la fe”.

Precisamente, dice que la fe fue lo que le permitió “vencer las barreras sociales y las críticas”, estudiar en la Universidad de Puerto Rico (UPR) y convertirse en abogada notario, mediadora de conflictos y relacionista laboral, aunque muchos le decían “tu hijo te limitará”.

“Yo era esa niña de cuatro puntos que me destacaba en oratoria, estaba en deportes y en arte. Pero a los 17 años comenzó a crecer vida en mi vientre y pensé que mi mundo se derrumbaba, que no era merecedora de nada, que no iba a lograr nada porque hay unos estándares sociales (que lo impiden)”, recuerda la abogada de 32 años, quien explica que en el libro comparte las “distintas formas en que Dios me susurró al oído para superarme”.

“A través del libro descubrí que yo también soy hija de un Dios abundante y que era merecedora de mucho más. Así que me aferro a eso, a que un hijo no tiene por qué limitarme. Por eso, a lo largo del libro comparto mis experiencias de cómo Dios estaba obrando y cómo la fe hace que sucedan milagros”, afirma la novel escritora, quien recuerda a un familiar que le comentó que, de sus cuatro puntos, había perdido uno por haberse quedado embarazada.

La presentación del libro, Dosis de Fe, será este próximo viernes, 27 de enero, a las 7:00 p.m. en Museo Casa Blanca, en el Viejo San Juan. (Suministrada)

Un comentario que se le quedó grabado y la afectó, pero a la misma vez, le sirvió de impulso para demostrar que sí podía salir adelante. Por eso decidió seguir sus estudios universitarios hasta graduarse en Relaciones Laborales, con la más alta distinción académica, summa cum laude. También se certificó como mediadora de conflictos y luego completó un juris doctor en la Escuela de Derecho de la UPR, para convertirse en abogada notario.

Por eso afirma que todos en esta vida tenemos un propósito “porque somos obras maestras de Dios”. En ese sentido, dice que el lanzamiento de su libro no lo hace en una librería porque su intención no es comercial.

“Soy muy consciente de que mi profesión es el puente para acercar a más personas para que tengan un encuentro con Jesús”, enfatiza Rivera, quien también tiene un podcast y la plataforma digital, Dosis legal, donde ofrece información y consejos legales. Pero eso, afirma, se quedaba corto ante todo lo que quería transmitir. Fue lo que la llevó a escribir el libro Dosis de fe “para que el mensaje le llegue a toda persona que necesite esa dosis de esperanza y de fe en que, con Dios, todo lo podemos lograr”.

Nomara Rivera afirma que siempre ha sido católica, pero cuando quedó embarazada se alejó de la Iglesia debido a que se sentía señalada y rechazada “porque era esa niña que era como una mala influencia”. De hecho, dice que cuenta en el libro sobre la ansiedad que tenía, los ataques de pánico que tuvo por eso, algo que eventualmente logró superar.

“Luego de salir de la iglesia, llegó un momento que estaba logrando cosas, pero sentía un vacío y una gran tristeza. Una prima me dijo que era el momento de volver a la iglesia. Yo asisto a la parroquia San Antonio María Claret, en Bayamón, regreso a la casa de mi Padre y vuelvo a tener un encuentro con Jesús. Yo siempre tuve fe, pero al regresar, la carga se volvió más liviana y me ayudó a sanar y a perdonar”, acepta Rivera, quien se casó con el padre de su hijo, con quien lleva una relación desde que ambos estaban en sexto grado.

Pero más allá de contar la historia de su vida, relatar vivencias y experiencias vividas, la autora espera que el libro ayude a los lectores a utilizar las herramientas que la ayudaron a ella a mantener la fe y seguir adelante. Por eso, dice que después de cada capítulo, el lector encontrará un espacio que ha titulado “Respiro de fe”, creado con la intención de que pueda hacer una reflexión de las herramientas que ella utilizó para salir adelante.

“Son invitaciones, reflexiones, preguntas o ejercicios para que te llenes de fuerza, esperanza y fe. Pero, sobre todo, para que te permitas descubrirte, abrazar tu proceso y entender que tienes mucho que aportar al mundo, que un hijo no nos limita ni nos define, sino todo lo contrario”, afirma la abogada, tras describir algunos de los temas que se tocan en el libro. Entre ellos, la maternidad, lactancia, fe, preparación profesional, retos, matrimonio de jóvenes, relaciones y “sobre una mujer que decidió caminar y dar pasos de fe”.

El libro estará disponible a la venta el día de la presentación y será una oportunidad para que sea firmado por la autora. También lo puede conseguir en www.dosisdefe.com y en Amazon.