El artista puertorriqueño Juan Salgado, referencia mundial del tatuaje y quien ha plasmado su trabajo en la piel de figuras como Ricky Martin, Daddy Yankee o el boxeador Miguel Cotto, lleva ahora su obra a los muros de Wynwood, el barrio de Miami, Florida, conocido por las pinturas que cubren las paredes de sus edificios.

Salgado dijo este jueves a EFE que es el momento de intentar una mayor repercusión internacional de su obra, muy conocida en las calles de San Juano, donde se dio a conocer hace dos décadas por los tatuajes que también llevan en su cuerpo Kany García, Pedro Capó, Ozuna y una larga lista de artistas de renombre mundial.

El creador puertorriqueño, que se define a sí mismo como un artista multimedia, da continuidad así a su exhibición “Apropiación Salvaje”, la primera de gran formato, en Miami, en concreto en una pared de la cervecería Wynwood Brewing Company, en la que ya hoy puede contemplarse un mural de aproximadamente 15x60 pies (4x18 metros), con una técnica en aerosol y pintura de exterior.

“Es mi interpretación de ‘La teoría del mono dopado’ de Terence Mckenna y el origen de la conciencia. Esta pieza forma parte de mi colección ‘Apropiación Salvaje’ que se compone de animales atravesando abruptamente sus caricaturas”, indica el artista sobre el significado de sus pinturas.

“La imagen muestra a un cavernícola real -Pedro Picapiedra- atravesando una caricatura de otro cavernícola que da alusión a un personaje clásico muy conocido”, detalla el artista. En la composición, el cavernícola real lleva unos hongos en una mano y una expresión espiritual de realización en su rostro, emanando una luz verde de conciencia por sus ojos. En la otra mano tiene una piedra que, posiblemente, usaría de manera violenta, de no haber creado conciencia sobre su vida.

“Con esto quiero expresar que lo que nos hizo humanos desde un principio fue escoger la conciencia sobre la violencia. Y con esta narrativa se lo quiero recordar a todos para no retroceder al mismo lugar de donde hemos evolucionado”, sostuvo.

El mural de Wynwood, según Salgado, marca la transición de “Apropiación Salvaje” Volumen 1, su primera exhibición de gran formato, a Volumen 2, en la que llegan nuevos trabajos.

El artista destacó que uno de sus objetivos es defender la naturaleza y a los animales ante la violencia de los seres humanos. Aunque Salgado es conocido como “el tatuador de los artistas”, actualmente centra su trabajo en los murales.

“Eso no quiere decir que haya dejado de lado el tatuaje, porque de hecho tengo una lista de espera de dos años en mi estudio”, dijo sobre la faceta que le dio a conocer y que hoy continúa en su estudio de la emblemática calle Loíza, de San Juan de Puerto Rico. “Empecé en el arte a los seis años y hoy tengo 40. Ha sido un proceso muy largo en el que no he dejado de formarme”, señaló.