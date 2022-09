Pareciera que el artista puertorriqueño Juan Salgado va encaminado a apropiarse de todas las disciplinas del arte. Así lo ha hecho por los pasados 20 años con el arte del tatuaje, y ahora se dispone a hacerlo también como pintor en lo que viene a ser su primera exhibición de gran formato a la que llamó “Apropiación salvaje”.

Como fanático del Renacimiento y de los artistas que admira que formaron parte de esa época histórica, una de sus metas es ser un maestro en todas las disciplinas, para ser “un hombre del renacimiento moderno”.

Por eso, ahora le abre paso a lo que describe como su primera pasión, la pintura, con una colección que se compone de siete piezas, hechas en gran formato, cuya técnica utilizada fue acrílico y aerosol, para simular el arte que hace como muralista. Al tratarse de lienzos bastante grandes, es como llevarse a casa uno de sus murales.

“Estoy súper emocionado con esta exhibición porque a mí me conocen por mis tatuajes. Yo tengo una trayectoria de tatuador de 20 años, pero mi pasión original fue la pintura, fue lo que estudié. Nunca he parado de hacerlo, obviamente, pues como profesión no lo estaba ejerciendo, lo ejercía como quien dice más como un escape. Pero estoy listo para esta nueva etapa en mi vida ya de darle esa prioridad que la pintura merece en mi vida”, expresó el muralista, pintor, tatuador y diseñador gráfico.

En su más reciente exhibición de pinturas, que estará desde el jueves, 15 de septiembre en Walter Otero Contemporary Art, se pueden apreciar una mezcla distintiva de su estilo, con elementos de realismo, caricatura y de arte pop. La exposición se extenderá hasta el 8 de octubre, en un horario especial de 2:00 a 6:00 de la tarde.

“A mí usualmente se me conoce por mis tatuajes, pero yo domino prácticamente todas las disciplinas del arte, ya sea la caricatura, el realismo, la ilustración, entre otras, y siempre para mis obras de arte me gusta combinarlas”, añadió el artista, quien reveló que lleva trabajando como un año el contenido de esta exhibición, pero que por los últimos dos meses ha estado trabajándola desde la misma galería de Walter Otero, localizada en Puerta de Tierra, quien le abrió sus puertas para que se manifestara.

“Siempre me divierto en el proceso, pues a la hora de pintar creo que es lo más importante. De hecho, a veces cuando tú terminas una pintura hasta te pones triste porque te lo estabas disfrutando tanto. Cuando la terminas, obviamente culmina esa diversión. Creo que es uno de los elementos más importantes de ser artista, es poder disfrutarte el proceso”, agregó el propietario de Color Conspiracy, quien estudió en la Escuela Central de Artes Visuales en Santurce y en la Escuela de Artes Plásticas.

Además del uso de colores, uno de los distintivos en las piezas de Salgado, pues como fanático de la teoría del color, que lleva estudiando desde niño, gusta siempre de demostrarlo en su trabajo para que llame la atención sobre todas las cosas, esta muestra incluye caricaturas clásicas que fueron parte de su generación y que, según explicó, las utilizó a modo de crítica.

“Hoy en día el ser humano básicamente se ha apropiado del mundo que no le pertenece. Ahora mismo tú te metes a internet y escribes ‘amazon’ buscando el ‘amazon rainforest’ y te va a salir Amazon, la compañía. Escribes ‘jaguar’, por ejemplo, buscando el animal, y te sale la marca de carro. Así que es una crítica hacia este tipo de apropiación. Básicamente, es cómo el animal salvaje retoma su majestuosidad. Por eso puedes ver en las ilustraciones el animal real rompiendo su caricatura”, explicó el artista al incluir a The Pink Panther, Tony the Tiger, Yogi Bear, Jabberjaw y Blitz Wolf como parte de la exhibición.

En pleno proceso se muestra Juan Salgado preparando su exhibición, que se compone de siete piezas, en gran formato. (Ramon "Tonito" Zayas)

Salgado asegura tener muchas ideas que van en la misma línea, por lo que al no caber todas en la misma exhibición, planifica ir dividiendo exhibiciones como esta por volúmenes, siendo esta el volumen uno, con la que espera recibir el mismo apoyo del público que lo ha venido siguiendo por las pasadas dos décadas de carrera y le den su respaldo en esta nueva faceta de pintor.

“Como Juan tiene un público de masa, de mucha gente, van a haber unas reproducciones de las obras para un público más accesible, que van a querer llevarse un pedacito de él. Escogimos tres piezas para hacer unas reproducciones de ellas, unos ‘prints’, que serán ediciones limitadas y enumeradas, firmadas por él”, dijo el galerista Walter Otero, por su parte, quien disfruta de que la obra de Salgado sea parte de su galería para así también llegar a otro tipo de público.

“Las galerías todavía tienen un poco de esa mala fama de que somos elitistas y no los somos. Lo que pasa es que trabajamos con unos artistas que para llevarlos a otro nivel, tienes que mantenerlos en unas colecciones de unos niveles también”, mencionó Otero.

Una pausa con fecha de regreso

En lo que en un inicio parecía ser un retiro del arte del tatuaje, cuando Salgado anunció a principios de este año que cerraba su calendario de nuevas citas para tatuajes de manera indefinida dado que su calendario está lleno hasta el 2024, este adelantó que no se quita por completo y deja a sus seguidores a la expectativa al exhortar que se mantengan pendientes. La fecha exacta, solo él la sabe.

“El tatuaje es parte de mi vida, es algo que lo hago porque me apasiona. No creo que es algo que saque completamente de mi vida. Voy a seguir tatuando, pero voy a especializarme un poquito más en piezas que sean más mi estilo, piezas grandes, obras de arte en la piel. Ahora mismo la agenda está cerrada hasta nuevo aviso, así que nada, a todo el mundo pendiente que en algún momento la abro de nuevo”, manifestó el ta,bién creador y fundador de la comunidad Tattoo Skullz Society, lanzado en febrero 2022, en el mundo de los NFTs (Token No Fungibles).

“Mucha gente interpreta el hecho de que yo haya entrado en los NFTs como que me voy a quitar del tatuaje y del arte, pero es todo lo contrario. Los NFTs es básicamente una comunidad artística de personas que siguen mi arte, es un club el cual te da acceso a mi arte y a mis trabajos”, aclaró.