¿Por qué el personaje de “La Chilindrina” no pertenece a Chespirito?

Lo que empieza bien no siempre termina de la misma forma, eso le pasó al equipo de " Chespirito" comandado por Roberto Gómez Bolaños , quien tuvo la idea de crear una vecindad en la que habitaron diferentes personajes como " La Chilindrina" , " Quico", “Doña Florinda”, “La Bruja del 71″ y “Don Ramón”, personalizados por actores que al paso del tiempo no estuvieron de acuerdo con que solo fuera Gómez Bolaños su creador.

En el caso de María Antonieta, lo hizo cuando Bolaños le dijo que ya no harían más “El Chavo del 8” debido a que él ya no se sentía competente de interpretar a un niño hábil debido a su edad, idea con la que no estuvo de acuerdo, pues ella era menor que él 20 años, por lo que le advirtió que seguiría siendo “La Chilindrina”.