“Una pesadilla para los animales”: PETA denuncia a Bad Bunny por usar gallinas en sus conciertos

La organización internacional Personas por el Trato Ético de los Animales (PETA) denunció este miércoles que el artista puertorriqueño Bad Bunny suba al escenario gallinas en los conciertos de su residencia musical “No me quiero ir de aquí ” que se está llevando a cabo de julio a septiembre en el Coliseo de Puerto Rico Jose Miguel Agrelot.

Esta no es la primera vez que PETA arremete contra Bad Bunny, en el año 2024 la organización criticó que el artista utilizara un caballo como parte de la gira “The Most Wanted Tour”.