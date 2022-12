Tenía 27 años cuando comenzó a estudiar música en el Conservatorio de Música de Puerto Rico, luego de hacer un bachillerato en ciencias en el Colegio de Mayagüez y estar a punto de completar sus estudios doctorales en optometría. Pero la pasión por la música y el bel canto ya estaban desde muy temprano en la vida del hoy reconocido tenor Rafael Dávila, quien ha recorrido los principales escenarios de Europa y Estados Unidos con mucho éxito.

En estos días los puertorriqueños tendrán la oportunidad de disfrutar de su talento, gracias a su participación como artista invitado en el concierto “Del pop a la ópera”, evento de recaudación de fondos auspiciado por Coqui Charities, organización sin fines de lucro que se unió a The Palmas Academy en Humacao, para crear becas para estudiantes talentosos de secundaria.

La cita será este próximo domingo, 11 de diciembre, en el Centro de Bellas Artes de Humacao, a las 4:30 de la tarde, junto a la soprano Doris Muñoz y los bailarines Alexis Cruz y Adriana Torres, acompañados por la Camerata Pops Orchestra, dirigida por el maestro Emanuel Olivieri.

“Son conciertos que me permiten llegar más al público. Es un proyecto muy bonito que sé que todos se lo van a disfrutar muchísimo. Vamos a tener ópera, música de musicales y de películas, al igual que la música pop que la gente conoce. Así que va a ser un poquito de todo y no podemos cerrar sin la música navideña para celebrar esta ocasión”, afirma entusiasmado Dávila, tras destacar que le encanta estar en Puerto Rico para celebrar junto a su familia y amistades en estas fechas.

“A mí me encanta hacer conciertos de Navidad y estoy contento de que vamos a hacer este concierto acompañado de la Orquesta Camerata Filarmónica del maestro Emanuel Olivieri, a quien conozco desde hace muchos años. Así que va a ser un concierto muy bonito”, agrega el tenor, quien dice que, aunque se dedica mayormente a cantar ópera, canta todo tipo de música “y me gusta ese crossover entre el pop y la ópera”.

Es lo que hizo hace unos días en su debut en el Carnegie Hall, en Nueva York, donde cantó en un concierto de Navidad. Además de su participación durante casi todo el año en el Metropolitan Opera House. “Ya son 25 años que llevo haciendo esto por distintas partes del mundo. Pero claro, el Metropolitan Opera es una de las casas más importante del mundo, así que contento de ser parte de esa compañía y que depositen en mí la confianza como para darme un rol titular y poder llevar a cabo estas estas escenas, estas producciones que hice este año”, afirma Dávila, al indicar que regresa de nuevo a este importante teatro en abril y mayo del próximo año. De la misma forma, debutó el año pasado en el Festival de las Noches Blancas en el histórico Teatro Mariinski de San Petersburgo, Rusia, donde cantó junto a Plácido Domingo.

Pero también le entusiasma poder participar en un evento musical en Puerto Rico, que, según dice, le permite estar más cerca de su público. Más aún después de la pandemia, cuando muchos artistas buscaron otras formas de ganarse la vida. “Me siento dichoso de estar haciéndolo todavía, de ver cómo están resurgiendo otra vez las producciones, los conciertos, las óperas y el público. Tenía tanta necesidad de escucharlo y verlo, de pararnos en un escenario y cantar. Así que contentos que siempre hay oportunidades aún en tiempos difíciles”.

La soprano Doris Muñoz, quien conoce a Dávila desde hace muchos años, asegura que el tenor fue la primera persona en la que pensó para invitarlo a este concierto. “Siempre le he tenido mucho aprecio y mucha admiración. Es un puertorriqueño que tiene una gran carrera y me gustaría que las personas disfruten de este concierto”, indica la cantante, quien trabaja con Coqui Charities, una organización fundada en 2018 después de los huracanes Irma y María con la intención de embellecer el pueblo de Humacao.

Precisamente, Muñoz dice que, además de trabajar en la organización, es parte del proyecto como cantante. De hecho, explica que ha tomado clases de canto en Nueva York con Emilio Pons. “Este año canté en el North End Arts & Music Festival y fue una experiencia bien chévere”. Se refiere a su participación en la ópera ‘La flauta mágica’ de Mozart, además de participar en varias actividades musicales en México.

El tenor Rafael Dávila como Don Carlo, de en su reciente participación en el Metropolitan Opera House, en Nueva York. (Suministrada)

“Actualmente estoy trabajando en un álbum que se titula igual que este concierto, ‘From Pop to Opera’ y espero terminarlo para el año que viene y poder presentar conciertos con ese mismo concepto”, explica Muñoz. Según Dávila, la soprano tiene una voz “preciosa” con la que puede cantar ópera “pero tiene una voz hermosa para cantar música popular porque tiene una gran musicalidad y un sentimiento que me encanta”. Comenta, además, sobre la canción “Adagio” que ella grabó en un vídeo y que también va a ser parte del repertorio que se cantará este próximo domingo.

Precisamente, el tenor indica que junto a Muñoz estarán interpretando tres piezas de óperas de Giacomo Puccini; ella cantará el aria de soprano “Quando m’en vo” y harán el dúo “O Soave Fanciulla” de la ópera La Boheme y él cantará el aria de tenor “Nessun Dorma” de Turandot.

Por lo pronto, ambos artistas afirman que están muy emocionados de cantar en este concierto que tiene un fin muy especial: crear unas becas para estudiantes talentosos de secundaria (de sexto a duodécimo grado, que no pueden costear sus estudios en el plantel) a través de las donaciones obtenidas en este concierto.

De la misma forma, Dávila vislumbra un año 2023 lleno de proyectos interesantes para su carrera. Explica que su presentación en el Metropolitan Opera House fue inesperada (sustituyó al tenor que estaba supuesto a cantar). Pero asegura que “cuando surgen cosas así se abren muchísimas puertas”.

“Así que estoy muy contento de que ahora podamos tocar otras puertas nuevas, volver a Europa que, con la pandemia, uno tenía un poquito de cuidado de hacer el brinco”, agrega el artista, quien resalta que las óperas Tosca y Carmen son las obras que más interpreta, así como todo el repertorio de Verdi y Puccini.

“Ahora haré mi primer rol titular como Ernani, de Verdi, este próximo año y el de Sansón para el 2024. Son óperas en las que he hecho más de 60 roles”, afirma y destaca que en su repertorio siempre está presente el tenor heroico, aunque cree que todavía hay gran amplitud de personajes que puede interpretar. Entre ellos, menciona a Los payasos (Pagliacci) de Leoncavallo y Cavalleria rusticana, de Mascagni.

Mientras tanto, también se prepara para su debut con Tosca en la Opera de Memphis y luego estará en Sarasota para hacer Ernani y regresar al Metropolitan Opera entre abril y mayo.

Nada mal para un artista que, según dice, no sabía nada de ópera, aunque empezó a estudiar piano a los siete y a los nueve se decantó por la guitarra, además de cantar en los coros de las iglesias y de la escuela. “Yo entré al Colegio Mayagüez a estudiar ciencias, aunque siempre había querido estudiar música, pero pensaba que no tenía el talento o que era muy difícil. Hasta que me descubren y me dicen que sí tengo talento”, recuerda risueño Dávila, para resaltar que en ese momento su vida dio un giro de 180 grados.

“Me faltaban dos años para irme al doctorado, pero me fui a estudiar al Conservatorio a los 27 años”, relata el tenor, quien acepta que, aunque fue una decisión tardía, su maestro le dijo que lo bueno de eso, fue que su voz ya había madurado y que el proceso iba a ser más rápido. “De ahí me fui a hacer la maestría a Texas, me gradué en 1998 y desde entonces ha sido un sin parar”.

“A mí me encanta volver a Puerto Rico, cantarle a mi gente, cantarle a mi familia, a mis amistades, que puedan disfrutar de lo que uno hace en otros lugares. Pero a la misma vez, es una presión bastante grande porque tú quieres dar lo mejor de ti y, lamentablemente, por más que tu hagas carrera internacional, en tu país siempre te tienes que probar. Tienes que probar que cantas porque tienes el talento, no porque has cantado en otros lugares”, argumenta Dávila para describir un poco los retos de su profesión.

Pero a la misma vez, dice que disfruta mucho de esos retos y compartir escenarios con otros artistas, como lo hace ahora con la soprano Doris Muñoz “siempre compartiendo el talento con las nuevas generaciones”. De hecho, comenta que ha dado clases privadas a la misma vez que dio clases en el Conservatorio de Música y en la Universidad Interamericana. “Y siempre que puedo, hago una clase magistral para compartir y desarrollar el nuevo talento porque aquí tenemos una cantera de talentos y siguen saliendo voces jóvenes de un potencial increíble”.

Para adquirir su boleto debe acceder a palmastickets.com. Más información en el teléfono (787) 922-1771.