Obra Galería Alegría dio a conocer una extensión de su programa actual “The Old and the New”. Esta exposición colectiva inauguró el 22 de septiembre y seguirá disponible para su visualización con cita previa hasta el sábado, 16 de octubre.

La muestra, nombrada por el fundador de Obra Galería, José Alegría, lleva dicho titulo debido a que algunas de las obras incluidas en la colectiva han estado disponibles durante los últimos meses a través de las plataformas digitales de Obra. Sin embargo, dichas obras se han incluido en la curaduría de esta muestra para acompañar algunas llegadas más recientes a la galería, con el motivo de que los visitantes tengan la oportunidad de apreciarlas en persona.

"Amarillo VII", de la pintora Olga Albizu

Las obras presentadas en esta muestra han sido realizadas por algunos de los artistas más prominentes que ha producido Puerto Rico. Un óleo sobre lienzo que se destaca en la exposición es Amarillo VII, de la legendaria artista Olga Albizu. “Esta pintura de la década de 1970′s es de su época temprana, lo que la convierte en un hallazgo muy raro y especial, sobre todo en tiempos en los que la obra de Albizu es tan buscada; después de todo, ella es la pionera del expresionismo abstracto del arte puertorriqueño.” Señala la codirectora de la galería, Christina Roig.

Otra obra de arte digna de mención es Niña, de Julio Rosado del Valle. Al igual que la de Albizu, esta obra pintada en 1953 fue producto de los principios de la carrera artística de Rosado del Valle y demuestra claramente la influencia artística que sus compañeros mexicanos, como Rufino Tamayo, tuvieron en él.

En adición a estas obras, la exposición cuenta con El Santero de Augusto Marín, una pintura ejemplar de las 6 obras del artista que la galería actualmente tiene en su inventario. Las fechas de estas obras abarcan desde finales de los 50 hasta principios de los 60 y fueron comprados directamente del artista en los años 60 en su primera exhibición.

"El santero", obra de Augusto Marín

Otra pintura extraordinaria con que cuenta “The Old and the New” es el bodegón pintado por José Meléndez Contreras, el cual emite calidez debido a su figuración de frutas tropicales como cítricos, mango, piña y granadas representadas a través de varios tonos de naranja y amarillo. Dos obras del 1971 de Luis Hernández Cruz también se encuentran expuestas en la galería y forman parte de la colectiva en adición a muchas mas como una pintura de Steel Band de Myrna Báez, y una obra de la época azul de Jorge Zeno. Además, se pueden apreciar dos fabulosos cuadros del Lipstick Building en Manhattan, diseñado por el legendario arquitecto Philip Johnson, y una botella de licor de la serie de licores de Enoc Pérez.

Aunque es una muestra colectiva, la mayoría de estas obras de arte varían de pequeña a mediana escala, lo cual las hace tanto asequibles como versátiles a la hora de incorporarlas a colecciones y espacios. Las personas interesadas en ver la muestra deben coordinar su cita previa llamando al 787-723-3206 o mediante un correo electrónico a [email protected] . Es necesario cumplir con los protocolos del COVID-19.

