Espectacular mural del artista boricua Don Rimx muestra las esencias de Naranjito

“Como parte del proceso creativo, a mí me gusta incorporar a la comunidad y que las personas mayores, así como los niños y jóvenes puedan ver, aprender y ser parte de todo, de manera que cuando me vaya de allí, puedan sentir que la obra es parte de ellos y se sientan orgullosos de la pieza” , destacó Sepúlveda, quien estudió en la Escuela Central de Artes Visuales, así como en la Escuela de Artes Plásticas de San Juan.

El mural “Esencias de Naranjito” cuenta con unos elementos artísticos muy distintivos de Don Rimx y que ha ido afilando desde que comenzó a crear arte en 1997. “En 2009 me mudé a Nueva York y ahí fue que comencé por primera vez a darle forma al estilo actual. Por ejemplo, uso elementos como la madera, que me recuerda a Puerto Rico, los ladrillos que es un elemento fuerte que nos protege, así como detalles culturales de los países donde voy a hacer el mural”, indicó Sepúlveda, cuyos trabajos se pueden ver en ciudades como Brooklyn, Oakland, Miami y Orlando, entre otros. “Igualmente, uso una paleta de colores muy particulares, ya que me gusta llevar la luz que sale de Puerto Rico y regarla por el mundo. A eso le llamo ‘La peste de coco’, que no es otra cosa que repartir la esencia de los puertorriqueños a través de nuestra cultura”.