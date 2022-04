Un nutrido grupo de representantes del Caribbean Culture Fund estuvo de visita en Puerto Rico, como parte de su agenda para reafirmar su compromiso con las instituciones culturales y de arte en la isla. Entre sus actividades estuvo una visita al Museo de Arte de Ponce, donde fueron recibidos por su directora, Cheryl Hartup, y el equipo de trabajo de la institución, además de reconocidos artistas del patio como Antonio Martorell y Diógenes Ballester y el gestor artístico Humberto Figueroa.

Durante su estancia en el Museo, el grupo dialogó sobre diversas áreas de colaboración, recorrieron los espacios de la institución, disfrutaron de una muestra de arte haitiano de la colección del Museo y visitaron el reconocido Centro de Conservación Anton J. Konrad.

Antonio Martorell, Cheryl Hartup, Diógenes Ballester y el gestor artístico Humberto Figueroa. (Suministrada)

El Caribbean Culture Fund busca habilitar una ecología cultural innovadora, inclusiva y socialmente transformadora en el Caribe y su diáspora, apoyando las artes y la cultura de la región de una manera respetuosa con la tradición y la especificidad cultural, pero también en sintonía al cambio social y cultural. También, brinda apoyo integral a las artes del Caribe, a través de subvenciones y programas regulares para proyectos. Tal apoyo no ha estado disponible de manera constante o inclusiva para los productores creativos en el Caribe y esto ha sido un obstáculo importante para la sostenibilidad, el alcance y el impacto del sector cultural de la región y, en menor medida, en la diáspora caribeña. El Caribbean Culture Fund pretende llenar ese vacío estableciendo una sólida comprensión de las dinámicas culturales y sociales del Caribe, y las necesidades y potencialidades que existen en los campos de las artes visuales, fotografía, cine, música, la danza, el teatro, la literatura y otras formas de expresión artística y cultural.

“Estamos sumamente honrados de haber sido anfitriones de un distinguido grupo de visitantes del Caribbean Culture Fund y Open Society Foundations Puerto Rico Project. Para nuestra institución, es una oportunidad adicional de dar a conocer, a nuestros vecinos de la región del Caribe, el trabajo que estamos realizando para restaurar el Museo de Arte de Ponce; reforzar nuestro compromiso y empoderamiento comunitario; y continuar investigando, compartiendo y conservando nuestra colección. Estamos muy entusiasmados con la posibilidad de participar activamente de alianzas e intercambios y, sobre todo, apoyar los esfuerzos de conservación del importante patrimonio cultural caribeño”, dijo Cheryl Hartup, directora del Museo de Arte de Ponce.

Recientemente, la organización completó un estudio que involucró conversaciones y consultas en toda la región, incluyendo a Puerto Rico. “La organización recibió su primera subvención importante de la Open Society Foundations, que le permitirá comenzar a operar e incorporar a otras fundaciones. La organización opera bajo el auspicio de Le Centre d’Art, una conocida organización de arte en Puerto Príncipe, Haití, que ha estado en funcionamiento desde 1944 y que ha sido una presencia transformadora en el mundo del arte haitiano”, dijo la Dra. Veerle Poupeye, gerente de proyecto del Fondo.

La visita sirvió varios propósitos, comenzando por familiarizarse aún más con el paisaje cultural de la isla y generar una mayor conciencia y apoyo a sus planes como una nueva organización; recibir retroalimentación y recomendaciones para sintonizar su configuración organizacional y programas con las necesidades y prioridades reales en el campo; y explorar las diversas asociaciones y posibilidades operativas que puedan estar disponibles en Puerto Rico.

De Préfète Duffaut (1923-2012), "Bahía de Jacmel", ca. 1960, Museo de Arte de Ponce. The Luis A. Ferre Foundation, Inc (Suministrada)

La delegación mostró su entusiasmo por la oportunidad de apreciar una muestra, curada para la ocasión, de 11 pinturas y tres esculturas de arte haitiano que son parte de la colección del Museo entre las que se encuentran “Bahía de Jacmel”, ca. 1960, de Préfète Duffaut (1923-2012) y “Pájaro no es”, 1964, de Mariè-José Nadal-Gardère (1931-2020).

“Pájaro no es”, 1964, de Mariè-José Nadal-Gardère (1931-2020). parte de la colección de arte haitiano del Museo de Arte de Ponce. (Suministrada)

“La visita del Caribbean Culture Fund nos proporcionó la ocasión perfecta para exponer y estudiar nuestra colección de arte haitiano; una colección significativa que incluye un total de 22 obras entre pinturas y esculturas. Esto demuestra el interés particular de nuestro fundador, Don Luis A. Ferré, por el arte caribeño desde temprano en su gesta como coleccionista ya que las primeras obras de arte haitiano entraron al museo durante las décadas de los 1960 y 1970. Sabemos que algunas de estas obras fueron adquiridas personalmente por él en Haití y nos consta también que es un gusto que compartió con su hija, Rosario Ferré Ramírez de Arellano. Esta le acompañó en sus viajes a la nación vecina y también donó parte de sus ejemplares de dicha escuela al museo. Cabe resaltar que en nuestra colección se encuentran ejemplares de artistas haitianos de envergadura y renombre internacional como Préfète Duffaut (1923-2012), máximo exponente del arte naif y producto del Centre d’Art d’Haïti, y Mariè-José Nadal-Gardère (1931-2020), reconocida no solo por su producción artística en pintura y escultura, pero también por sus importantes contribuciones a la historia de la pintura haitiana”, expresó Iraida Rodríguez – Negrón, Curadora del Museo de Arte de Ponce.

La visita de la delegación de Caribbean Culture Fund a Puerto Rico fue encabezada por la presidenta interina de la organización, Michèle Duvivier Pierre- Louis, reconocida filántropa y ex primer ministro de Haití (2008-2009), quien estuvo acompañada de la Dra. Veerle Poupeye, además de Allenby Augustin, director ejecutivo de Le Centre D’Art; Rashida Bumbray, Ayoka Wiles, Karina Claudio Betancourt y Loidymar Duprey del Open Society Foundations y Oussama Rifahi, miembro de la Junta de Síndicos del Arab Fund for Arts and Culture.

Para obtener más información acerca de las iniciativas del Caribbean Culture Fund pueden acceder a su página www.caribbeanculturefund.org, y para conocer más sobre el Museo de Arte de Ponce www.museoarteponce.org o en redes sociales @museoarteponce.