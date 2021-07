Hace más de un año, los vegetales saltaron de la cocina, pero no necesariamente al paladar, sino que sirvieron de herramientas para crear arte. La cebolla, la zanahoria, el brócoli, la batata, el ñame y el pimiento, entre otros frutos que nos da la tierra, cobraron un giro especial en el desarrollo de grabados ante la situación que provocó la pandemia.

Era al supermercado adonde único se podía acudir esos primeros meses cuando se decretaron las estrictas medidas de prevención. Así que la experimentada artista plástica y profesora puertorriqueña Anaida Hernández, se las ingenió para lanzarles el reto a sus entusiastas alumnas de diversas generaciones para que se adentraran en la creación de monotipos con frutas y vegetales, que fueron impresos con materiales reciclables o de la misma naturaleza.

El resultado de varios meses de aprendizaje, investigación y experimentación bajo la iniciativa “art print sin prensa” ahora le dan vida a la exhibición “A falta de pan, galleta”, titulada con una expresión frecuentemente utilizada en nuestra cultura que denota el remedio ante la ausencia de algo.

Dicha exhibición habita en el museo biblioteca La Casa del Libro, ubicado en el 255 de la Calle del Santo Cristo, en el Viejo San Juan. Allí hasta el 20 de septiembre, entre 11:00 a.m. y 5:00 p.m., permanecerá la exposición de los grabados realizados por Angie Balsa, Celene Cestero, Sandra Levy, Lineska Pérez, Denise Rivera, Viviana del Mar Santiago y Marianela Sorasio, parte del grupo de 10 mujeres, lideradas por Hernández, quienes asumieron el reto de aprender una nueva técnica a distancia y sin los materiales tradicionales con todas las complicaciones que esto conlleva.

La artista y gestora cultural Anaida Hernández lideró a un grupo de mujeres para enseñarles en medio de la pandemia el arte de los grabados, cuyo resultado final está expuesto bajo el nombre "A falta de pan, galleta", en la Casa del Libro en El Viejo San Juan. (VANESSA SERRA DIAZ)

Aquellos juntes que se daban en las clases semanales presenciales sobre pintura experimental, que tomaban desde la antigua Biblioteca Carnegie en San Juan y que para ellas eran toda una fiesta de creatividad, pasaron a ser a modo virtual. Por hora y media, dos días a la semana, Hernández se conectaba por la plataforma Zoom con este grupo, algunas de ellas desde fuera de Puerto Rico.

Si bien la artista y también gestora cultural menciona los retos de enseñar una técnica a distancia, demostrarla y constatar que lo estaban entendiendo, a la vez resalta el entusiasmo característico de este grupo de mujeres aplicadas, quienes demostraron armonía, paciencia y dinamismo en el proceso.

“Tú puedes enseñar literatura y otro tipo de cosas, pero un taller donde se requiere esa presencia física para demostrarlo, no era muy fácil. Nos fuimos entendiendo poco a poco. Yo enseñándoles a ellas y ellas tratando de comprender. Como ellas no tienen formación en el arte, hay muchas lagunas. En una técnica agarro de allí y agarro de allá para llenar esas lagunas. Este encierro fue un curso de arte equivalente a casi cuatro años, porque les enseñé de todo, historia del arte, sobre la interpretación de los sueños, pues soy estudiosa de los sueños. Todo ese bagaje que tengo de información lo fui integrando en todo”, expresó Hernández.

A medida que se fueron flexibilizando la apertura de los comercios, la maestra señala que fue integrando otras técnicas y materiales como yeso, linóleo y madera para hacer sus creaciones artísticas, las cuales muestran un derroche de imaginación y emociones.

La Casa del Libro en El Viejo San Juan acogió con entusiasmo la exhibición de grabados "A falta de pan, galleta", siendo el grabado una de las artes que conforman los libros. (VANESSA SERRA DIAZ)

“Creo en la construcción. El grupo se construye así mismo. Una obra de arte se construye así misma. El ser humano, yo me construyo a mí misma. Cada quien se construye. Así que el hecho de estar en el encierro todas nos estábamos construyendo”, recalcó la artista, quien integraba el elemento sorpresa para aumentar la motivación que ya les causaba el reto de aplicar lo aprendido y de la investigación.

No solo resalta que fue un aprendizaje mutuo, sino que fue sanador y liberador en muchos aspectos, aun cuando se vivía en el encierro.

“Fue sanador. El encierro no se hizo encierro, se transformó en creatividad y libertad. Fue sanador porque no te sentías como en una prisión, sino que usamos la mente para crear nuevas obras. Yo, por ejemplo, usé brócoli para hacer grabados, y los transformé en formas de cactus. Ella (la maestra) es la responsable de lanzarnos ese reto en la imaginación de transformar los alimentos para hacer obras”, dijo la boricua Lineska Pérez, radicada en Nueva York, quien había estudiado escultura y pintura, pero nunca había hecho grabados. Asimismo, la también entrenadora personal y maestra de yoga resaltó que jamás le había pasado por la mente usar alimentos para crear “prints”.

Por otro lado, Sandra Levy, una argentina que lleva varios años en Puerto Rico, catalogó su experiencia de adentrarse en el mundo de las artes como una alucinante. Entre sus trabajos, realizó el libro “Es hora de soñar”.

PUBLICIDAD

“Creo que puedo ser artista, vamos hacia ese camino. Estoy jugando a ser artista, yo no sabía ni hacer una línea. Yo vengo del área de sistemas, computación y estadísticas. Ella (la maestra) logra despertar el arte y la creatividad de cualquier persona. Te enseña que el arte es auténtico, es una expresión, que es sanador, pero a su vez te enseña que tiene reglas y procesos que hay que respetar. Hay que ser auténtico, sencillos y libres, pero hay que seguir reglas, los procesos e investigar. ¡Es alucinante! En el encierro de la pandemia nos dio el tiempo para ser creativas y nos hizo el desafío de repente, algo nuevo. Nos daba cada vez técnicas más complejas cuyo resultado era mucho mejor”, expresó Levy.

En el caso de Angie Balsa, describió su experiencia como un aliciente en medio de un proceso doloroso relacionado con vivir de cerca la enfermad de otra persona. “Al principio en la pandemia me había negado entrar al grupo por no tener el tiempo y pensaba que no me iba a poder concentrar. Por fin Anaida me convenció. Mi mundo se transformó, me metí en ese mar y me liberé en el mar. Me fascina el mar, que es otro mundo donde no hay ruido, no hay fealdad, todo es belleza y armonía. En ese momento me he liberado”, dijo acerca de su obra quien fuera profesora de Ciencias Sociales por 30 años en el sistema de la Universidad de Puerto Rico.

Entre técnicas, conceptos, vegetales, monotipos, sellos de goma y de madera, este grupo de mujeres con hambre de continuar aprendiendo, ahora se adentran al mundo de las esculturas, en el que han tomado a la mujer como inspiración para lo que serán sus próximas creaciones. Sin una pantalla de por medio, tanto Hernández como sus alumnas anhelan tener un espacio en donde puedan reunirse nuevamente a modo presencial.