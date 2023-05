La reconocida artista gráfica Noemí Ruiz, socia fundadora del Museo de Arte Contemporáneo (MAC) de Puerto Rico, falleció ayer por la tarde, según publicó en sus redes sociales la página digital de noticias de arte All About Arts, donde la describieron como la “gran maestra” y quien deja “un gran legado a través de sus enormes contribuciones al arte puertorriqueño y su invaluable cuerpo de trabajo”.

“Con profundo pesar les comunicamos la triste noticia en la tarde de hoy, sobre el deceso de la Gran Maestra y artista puertorriqueña Noemí Ruiz, durante la tarde de ayer. Su partida nos deja un gran vacío a quienes tuvimos el enorme privilegio de conocerla y compartir su pasión por el arte. Hoy celebramos su vida y su historia”.

Según la describió All About Arts en octubre de 2020, durante la duodécima edición de “Maestros del Arte Puertorriqueño”, la artista fue una de las precursoras de la abstracción puertorriqueña. “En su obra abstracta existe no solo una óptica poética pletórica de dinamismo, sino que sus colores se encadenan a la luz del sol, es casi como si tuviéramos que entornar los ojos para atrapar su magia”. Se destaca, además, su estilo “inconfundible como las llamas de sus acrílicos, como si sus luminosidades y obscuridades se abrieran con desconcertante sencillez”.

PUBLICIDAD

Con profundo pesar les comunicamos la triste noticia en la tarde de hoy, sobre deceso de la Gran Maestra artista... Posted by All About Art on Wednesday, May 10, 2023

El Museo de Arte Contemporáneo también se expresó a través de sus redes sociales sobre la partida de Noemí Ruiz, a quien describieron como una “pionera del arte abstracto en Puerto Rico, fue una pintora de refinado dominio técnico que plasmó hábilmente en su obra las formas, espacios y colores de nuestro Caribe”. “Nos unimos en un abrazo solidario con la comunidad artística en el país ante el fallecimiento de la pintora, artista gráfica y profesora Noemí Ruiz”.

“Ruiz fue miembro fundadora de nuestro Museo y por varios años integró la Junta de Directores de la institución. Pionera del arte abstracto en Puerto Rico, fue una pintora de refinado dominio técnico que plasmó hábilmente en su obra las formas, espacios y colores de nuestro Caribe”, agregó el MAC en su página en Facebook.

Nos unimos en un abrazo solidario con la comunidad artística en el país ante el fallecimiento de la pintora, artista... Posted by Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico on Wednesday, May 10, 2023

Para el artista plástico Abdías Méndez Robles, se trata de una pérdida de la que todavía no se ha se recuperado emocionalmente, dijo con tristeza en una breve entrevista telefónica. “Cuando yo empiezo a tener conciencia del arte, como a los 19 años, me encuentro con la obra de Noemí Ruiz. Es cuando me doy cuenta de que hay otra forma de hacer arte y tomo consciencia de que hay una artista puertorriqueña que se llama Noemí Ruiz y que estaba haciendo ese trabajo. La obra de Noemí es refrescante, pero fuerte en cuanto al contenido, su paleta de colores, su forma, sus movimientos, su compromiso con su esencia de ser caribeña y en la que nunca se desconectó de ese sentir cromático caribeño”, comentó el artista, quien destacó la temática de su obra en la que dice que apelaba al mar, al Caribe, a los cañaverales y a su esencia puertorriqueña, aunque era una propuesta abstracta.

PUBLICIDAD

Noemí Ruiz - seguiremos disfrutando de tu legado. Las primeras obras de un artista puertorriqueño que me impactaron en... Posted by Abdías MéndezRobles on Wednesday, May 10, 2023

“La obra de Noemí producía un gozo, era un placer estar frente a ella y contemplarla. Además de que ella era un ser exquisito, una persona firme en sus convicciones y directa en lo que iba a decir, pero a la misma vez dulce, sabía mantener ese balance”, agregó Méndez.

De forma parecida se expresó el galerista Manuel Vázquez, director de la Galería SPACE, quien dijo estar sumamente triste por el fallecimiento de quien consideraba era una madre y mentora, a quien conoció desde que él era estudiante de la Universidad Sagrado Corazón. “Ella es de las primeras artistas puertorriqueñas de arte abstracto, en una época en la que los que dominaban eran los artistas varones. Fue una campeona en términos de presentar su trabajo desde su estilo. Su obra plasmaba una gama de colores en los que se distinguía lo tropical y caribeño, donde expresaba la naturaleza. Ella se inspiraba mucho en el mar, la flora y la fauna”, explicó Vázquez visiblemente afectado, tras recordar que Ruiz también era una excelente poeta y autora de un libro de poesías “donde también expresaba su sensibilidad y sentimientos”.

Una imagen que guardo con mucho cariño con la maestra Noemi Ruíz en la inauguración de la galería SPACE en el 2014.... Posted by Manuel Vázquez on Wednesday, May 10, 2023

Para la también galerista Sylvia Villafañe, de Galería Petrus, el legado de Ruiz es “muy importante”, así como su aportación a la “plástica de Puerto Rico”, al coincidir en que fue una artista adelantada a su tiempo “que presentó su obra en tiempos en los que la mujer tenía que hacer mucho esfuerzo para que su obra fuera reconocida de la misma forma que se hacía con los artistas hombres”.

PUBLICIDAD

“Ella fue una de las pioneras de la plástica de ese género (abstracto). Es una obra contundente que es reconocida internacionalmente y una muestra de lo que una artista puertorriqueña puede lograr con su talento. Nos queda la huella de sus obras”, agregó Villafañe.

Según Lourdes Vadell, asistente y amiga de Ruiz, el domingo 21 de mayo, se hará un acto religioso en su memoria en la Iglesia Presbiteriana de Hato Rey, a las 3:00 p. m. Mientras que la Universidad Interamericana junto al MAC, también harán un homenaje el sábado 27 de mayo, aunque todavía no se sabe a qué hora será. No obstante, Vadell indicó que se anunciará próximamente.

Ruiz, quien falleció a los 92 años, obtuvo un bachillerato en artes de la Universidad Interamericana de San Germán, una maestría en New York University, además de cursar estudios doctorales en la Universidad Autónoma de Madrid, según publica All About Arts. También se destaca que fue discípula de George McNeill y estudiante de litografía en el Taller de la Asociación de Estudiantes de la Universidad de California en Berkeley. “Es una figura clave en el desarrollo del arte abstracto en Puerto Rico. En su obra ha plasmado la gama de colores y ritmos que distinguen nuestra región tropical, en composiciones de gran fuerza visual y expresiva que desarrolla a partir de ideas y sentimientos personales”.

La artista también dirigió el Departamento de Bellas Artes de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto de San Germán, y fue catedrática distinguida del Recinto Metropolitano de la UIA, donde fue artista residente desde 1992. Además de ser socia fundadora del Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico y miembro de la junta de directores de la Escuela de Artes Plásticas de Puerto Rico “y una incansable promotora de la enseñanza del arte”.