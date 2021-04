La directora ejecutiva del Centro de Bellas Artes de Caguas y presentadora Myraida Chaves Carbia falleció hoy, por complicaciones de salud a consecuencia del cáncer, confirmó una fuente cercana a la comunicadora. Tenía 61 años.

Chaves Carbia murió a las 4:30 p.m. en el hospital donde estuvo recluida varias semanas convaleciendo ante un diagnóstico de cáncer en el pulmón y otras complicaciones de salud. Estaba acompañada por su hija, Myriana Ortiz.

Hace más de 25 años, la otrora actriz se enfrentó a un cáncer cervical que le impidió ser madre biológica. Le sobrevive su única hija, quien se mantuvo todo el tiempo junto a ella durante la nueva crisis de salud. Chaves Carbia también estuvo rodeada del amor de sus amigos y otros familiares. Myriana celebró su cumpleaños el pasado 16 de abril.

A través de un escrito, la comunicadora dio a conocer el 12 de abril su estado de salud de las últimas semanas y cómo en medio de la recaída enfrentaba la situación de forma privada, rodeada de su familia y amigos.

PUBLICIDAD

“Desde el escenario de la gratitud les comparto que estoy atendiendo responsablemente una situación de salud, abrazada por mi familia y amigos cercanos. Las oraciones y buenas vibras siempre son bienvenidas. Les agradezco que entiendan mi deseo de que me permitan manejar este instante en privacidad. Si algo puedo asegurarles es que soy una mujer bendecida”, declaró Chaves Carbia en las redes sociales a través de la cuenta de su amiga, la publicista Uka Green.

Una vez se dio a conocer la noticia, la clase artística local se dispuso a pedir oraciones para su sanación a través cientos de mensajes de solidaridad en las redes sociales. Un batallón de personas oraron por la sanidad de la animadora.

Chaves Carbia tenía experiencia en el mundo del entretenimiento, desde la producción, radio, televisión, periodismo, teatro y la animación. Cubrió todas las bases en el mundo de las comunicaciones.

/ Compartir: Facebook

Twitter

WhatsApp

✉ Email La directora ejecutiva del Centro de Bellas Artes de Caguas falleció este jueves, tras permanecer varias semanas muy delicada de salud. (Wanda Liz Vega)

Siendo hija de una de las actrices y comediantes más importantes del país, la fenecida Awilda Carbia, Myraida Chaves creció entre los pasillos de los canales de televisión. (ANDRE KANG)

La actriz y presentadora entró a la televisión a temprana edad y pudo compartir con su madre Awilda Carbia y su padre José Rafael Chaves en algunos programas. (JOSE JIMENEZ)

Myraida, toda sonrisa, junto a dos de las mujeres más importantes en su vida: su hija Myriana y la fenecida actriz Awilda Carbia. (ANDRE KANG)

Una de las facetas que más disfruta es la animación de programas. A lo largo de su carrera ha estado al frente de múltiples espacios, uno de ellos fue "Contigo" junto a Linnette Torres y la fenecida productora Sara Arroyo. (VANESSA SERRA DIAZ)

El actor Braulio Castillo y Myraida Chaves mantienen una gran relación de amigos. Han tenido la fortuna de trabajar en televisión y teatro.

La actriz se ha destacado en las tablas del país y aunque en los últimos años no ha estado activa en el teatro siempre reitera que es una de las facetas que atesora por el contacto con el público. Aquí, junto al elenco de la puesta en escena "Aquí no hay quien viva".

En el 2017, la animadora hizo una pausa en su agenda artística para dedicarse de lleno a las riendas del Centro de Bellas Artes de Caguas. Desde ese año hasta el presente mantiene la encomienda que aceptó de parte del alcalde de Caguas, William Miranda Torres. (Tony Zayas)

Myraida Chaves celebró en el 2018 la restauración del Centro de Bellas Artes de Caguas, luego de los daños causados por el huracán María y su reapertura con la obra ''Enchismás". (Archivo) Juan Luis Martínez Pérez (JUAN LUIS MARTINEZ)

Junto a sus amigas Lizmarie Quintana, Uka Green, Marilyn Pupo y la fenecida Keylla Hernández ha sido parte de todas las temporadas del proyecto teatral "Titantos". (ANDRE KANG)

En medio de la nueva crisis de salud por el regreso del cáncer a su cuerpo, -es sobrevivente de la enfermedad (cáncer cervical) hace décadas-, Myraida Chaves se proclama ser "un mujer bendecida". (JUAN LUIS MARTINEZ) Facebook

Twitter

WhatsApp

✉ Email

Aunque muchos la recuerdan por la faceta de animadora y presentadora en la televisión, desde el 2017 aceptó la encomienda de dirigir el Centro de Bellas Artes de Caguas bajo la administración del alcalde William Miranda Torres, donde se mantuvo hasta el presente. Cuando la dinámica comunicadora aceptó el reto sostuvo con optimismo que pondría a vibrar el CBA una cartelera llena de eventos culturales, musicales, teatrales y de entretenimiento en la sala cagueña.

En ese mismo año tuvo que afrontar el desafío de los daños ocasionados por el huracán María al Centro de Bellas Artes de Caguas. La estructura se afectó bastante y Chaves Carbia fue la persona responsable de liderar todos los esfuerzos de reconstrucción y rehabilitación de la Sala de Conciertos cuya inversión fue de $2 millones.

PUBLICIDAD

Trabajar en la restauración del espacio de actividad cultural fue uno de sus aciertos y legados al igual que lo fueron todos los programas de televisión que condujo con su hábil destreza de entrevistadora, como periodista que fue en su momento y comunicadora.

Chaves Carbia manejaba con naturalidad las conversaciones con sus entrevistados y prueba de ello fue su espacio televisivo “Uno a uno con Myraida Chaves”, programa que transmitió WIPR desde el 2014 y que también estuvo en las plataformas de YouTube.

La hija de la fenecida comediante Awilda Carbia (1938-2009) conoció desde la cuna el campo de la televisión y las tablas locales. Su madre, una de las grandes comediantes del país siempre la respaldó en todos sus proyectos y aunque en un principio Chaves no deseaba seguir los pasos de su madre en la televisión, terminó desempeñándose en el medio como reportera, productora y animadora, entre otras facetas.

Completó en 1982 un Bachillerato en Comunicación con concentración en producción de artes visuales en la Universidad de Boston en el estado de Massachusetts.

En una entrevista a Primera Hora narró que “la vida me llevó más hacia la televisión porque todo el mundo asumía que, siendo hija de Awilda Carbia, eso era para lo que yo era buena. Aun así quería demostrarle al mundo que podía hacer las dos cosas porque estaba en un noticiero, pero a la misma vez producía. La televisión se me hacía fácil porque lo que corre por mis venas no es orchata, es una sangre muy fuerte de mi madre”. Así fue.

PUBLICIDAD

Su debut en la pantalla chica se dio con el personaje infantil “Estrellita Galaxia” en Wapa TV. El personaje lo crearon especialmente para ella, inspirado en el que caracterizó Awilda Carbia, “Estrella Galaxia” en el programa La hora de la aventura”, según precisó en entrevista en el 2015 con El Nuevo Día.

“Pasar de un estudio a otro, ver a Pacheco (en fotos en el pasillo) que eran compañeros de trabajo de mi mamá, no quita que lo vea inclusive hoy y me quede muda, y tiemble como cualquier fanática”, confesó la presentadora en el 2015 cuando visitó el canal de Wapa Televisión.

Previo a su entrada en la televisión hizo obras escolares en la Academia Pertpetuo Socorro donde estudió desde temprana edad.

Una vez comenzó a realizar papales cortos en los espacios televisivos se le hizo natural seguir en los meios. Entre sus primeras animaciones se destaca el espacio “Juventud 83” espacio juvenil del fenecido productor Paquito Cordero de Telemundo. Allí compartió la animación con los exmenudos René Farrait y Fernando Salaberry. Luego se creó el espacio “Adelante juventud” y estuvo junto a su amigo, el actor Braulio Castillo, hijo.

En su faceta de periodista fue de las primeras en formar parte del desaparecido equipo de “Las Noticias” de TeleOnce. En ese mismo canal fue productora de la edición nocturna del noticiero. Se destacó en coberturas de entretenimiento, arte, cultura y temas generales del acontecer noticioso del país. En el 1993 dio el salto a Telemundo y junto a la también reportera Jennifer Wolff dieron vida al programa “Estudio 2”.

PUBLICIDAD

Participó en diversas campañas de orientación de la Comisión Estatal de Elecciones para la campaña electoral. Además, fue el rostro de diferentes campañas de servicio público en el país.

Chaves fue parte esencial de los formatos de programas de revista televisiva en diferentes canales como lo hizo en producciones de TeleOnce, Wapa TV, Telemundo, WIPR y Tu Universo Televisión (TUTV). De estos programas se destacan “Autógrafos”, producción de Francisco Zamora, “Todas” y “Contigo”, estos dos últimos con su amiga, la también presentadora y actriz, Linnette Torres.

En el teatro tuvo la oportunidad de trabajar junto a su madre “La Dama de la comedia” en las producciones “40 quilates” y en “Al derecho y al revés”. El género del teatro lo abrazó desde que era una niña y pudo presentarse en producciones de Myrna Casas en la obra “Solo en la oscuridad” y en otros proyectos de Jossie Pérez.

Entre los proyectos teatrales más recientes se destacan “TiTantos” de Uka Green y en el que pudo participar en todas las temporadas junto al elenco conformado por Marilyn Pupo, Lizmarie Quintana, Keylla Hernández, Gisselle Ortiz, Normando Valentín y Green. Tuvo la fortuna de ser parte en el 2018 de la comedia teatral “Aquí no hay quien viva” junto a su grupo más cercanos de amigos: los actores Braulio Castillo, Marisol Calero, Jorge Castillo, Cristina Soler, Linnette Torres y Lizmarie Quintana. La pieza fue dirigida por Gilberto Valenzuela.

Chaves también tuvo la oportunidad de hacer radio y se recuerda por su trabajo en la estación radial Magic (97.3 FM) en el espacio mañanero “Con el pie derecho”. De igual forma en la década de 2000 estuvo en la radio participando en el programa “Hoy 940” de las emisoras de WIPR.

En el campo de la producción de espectáculos fundó la compañía Escarcha Inc junto a sus hermanos. Entre las producciones que pudo realizar figuró el espectáculo teatral de Awilda Carbia, titulado “Desconciertos”, uno de los más recordados de la comediante.