La única hija de la animadora y productora Myraida Chaves, Myriana, agradeció esta tarde a través de sus redes sociales todo el apoyo recibido durante el proceso de enfermedad y fallecimiento de la también directora ejecutiva del Centro de Bellas Artes de Caguas.

La joven, quien se mantuvo al lado de su mamá en todo momento, expresó que esta finalmente descansa, luego de batallar contra el cáncer. Hace más de 25 años, la otrora actriz se enfrentó a un cáncer cervical que le impidió ser madre biológica, pero le regaló a Myriana.

“Ya descansa en paz mi ángel. Ya no sufre más gracias a Dios. Gracias a todos por tanto. Les pido que me den espacio y privacidad. Ahora me cuida desde el cielo. #FuckCancer”, publicó la joven en su cuenta de Instagram.

Myraida Chaves junto a su hija Myriana. (ANDRE KANG)

Myraida Chaves Carbia falleció hoy, por complicaciones de salud a consecuencia del cáncer. Tenía 61 años.

PUBLICIDAD

Chaves Carbia murió a las 4:30 p.m. en el hospital donde estuvo recluida varias semanas convaleciendo ante un diagnóstico de cáncer en el pulmón y otras complicaciones de salud. Estuvo acompañada de su hija y rodeada del amor de sus amigos y otros familiares. Myriana celebró su cumpleaños el pasado 16 de abril.