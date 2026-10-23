Fallece Segundo Cardona, arquitecto que diseñó el emblemático Coliseo de Puerto Rico

El arquitecto Segundo Cardona, reconocido por diseñar algunas de las estructuras más emblemáticas de Puerto Rico, falleció hoy, en Barcelona, España.

Una portavoz de su firma SCF Arquitectos confirmó la información a El Nuevo Día. Se supo que la muerte fue por un infarto.

Aún se desconocen detalles sobre el funeral y traslado del cuerpo a Puerto Rico.

Cardona tiene en su porfolio importantes obras en Puerto Rico, como el Coliseo de Puerto Rico, José Miguel Agrelot; el Paseo de Puerta de Tierra, el Museo de Arte y Diseño de Miramar y la Biblioteca del Tribunal Supremo, entre muchas otras. Recientemente, diseñó el edificio de vivienda de lujo Opus, en Miramar.

“Con profundo pesar, SCF Arquitectos anuncia el fallecimiento de su socio fundador, el arquitecto Segundo Cardona, FAIA. Su partida representa una gran pérdida para su familia, para la firma y para la arquitectura puertorriqueña, a la que dedicó más de cuatro décadas de talento, creatividad y compromiso”, se detalló mediante comunicación escrita.

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“Cardona fue mucho más que un arquitecto de extraordinaria trayectoria, fue un visionario que supo transformar ideas en espacios, un profesor comprometido con la enseñanza y un profesional que dejó su huella tanto en sus obras como en las personas que formaron parte de su vida”, aseguró la firma a la que pertenció.

Sus socios en la práctica privada además destacaron que “su obra y sus enseñanzas seguirán siendo parte esencial de nuestra firma”.

“Su partida deja un gran vacío, pero también un legado en la arquitectura de Puerto Rico y en quienes tuvieron el privilegio de conocerlo”, concluyeron al tiempo en que se solidarizaron con su esposa, hijos y familia.

Según la información publicada en la página web oficial de su práctica privada, el arquitecto perteneció a la primera clase graduada de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Puerto Rico (UPR). Se desempeñó como profesor de diseño en esa institución entre 1974 y 1984 y dirigió Segundo Cardona Architects antes de cofundar, en 1984, la firma Sierra Cardona Ferrer —actualmente conocida como SCF Architects— junto a sus socios Luis Sierra y Alberto Ferrer.

Su trabajo ha recibido numerosos reconocimientos nacionales e internacionales por la excelencia de sus diseños, otorgados por instituciones como la Unión Internacional de Arquitectos (UIA), la Asociación Internacional de Instalaciones Deportivas y Recreativas (IAKS), el Instituto Americano de Arquitectos (AIA), el Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico (CAAPPR) y CEMEX, entre otras.

En 1984 recibió el Premio Henry Klumb, la máxima distinción que concede el CAAPPR. En 2006 fue seleccionado para formar parte del Colegio de Fellows del AIA. Doce años después de recibir el Premio Henry Klumb, en 2016, obtuvo el Premio CEMEX a la Trayectoria Profesional, un reconocimiento a sus valiosas contribuciones profesionales y personales como arquitecto a la sociedad y al sector de la construcción.

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Entre sus distinciones más recientes figura el Premio al Espacio Público de 2017 por el Paseo Puerta de Tierra, otorgado por la UIA durante su congreso celebrado en Seúl, Corea del Sur.

Cardona también se desempeñó como conferenciante, profesor visitante y jurado, y presidió el CAAPPR. En 2001 se integró a la Junta de Síndicos de la Universidad de Puerto Rico, organismo que presidió entre 2004 y 2007.