Arquitecto Nataniel Fúster recibe el premio Henry Klumb 2026

El reconocido arquitecto puertorriqueño Nataniel Fúster fue seleccionado como el ganador del prestigioso Premio Henry Klumb 2026, máximo reconocimiento que otorga en vida el Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico (CAAPPR) a uno de sus miembros.

El galardón reconoce la labor de un arquitecto o arquitecto paisajista que durante su ejecutoria profesional haya logrado emular la labor del fenecido arquitecto Klumb, así como el espíritu de su obra, explicó el CAAPPR mediante comunicado.

“Para mí es un honor profundo recibir esta distinción, que honra la memoria y la obra de Klumb. En un Puerto Rico donde proliferan construcciones y desarrollos que le vuelven la espalda a la naturaleza y a la generosidad de nuestro entorno tropical, se hace imperativo y urgente, revisitar, revitalizar y reinterpretar las ideas de este gran maestro”, reaccionó el arquitecto Fúster.

Natural de San Juan y actualmente profesor de diseño y tecnología en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Puerto Rico, donde obtuvo su Maestría en Arquitectura, Fúster también cuenta con una Maestría en Diseño Urbano y un Doctorado en Diseño en la Universidad de Harvard.

PUBLICIDAD

Su trabajo ha sido publicado mundialmente, lo cual convierte su oficina en una de las más renombradas del Caribe. Ha recibido sobre 30 premios a nivel local e internacional, entre ellos 10 Premios de Honor del Instituto Americano de Arquitectos (AIA, en inglés), Capítulo de Puerto Rico.

“En su obra, el arquitecto Fúster utiliza magistralmente el abecedario arquitectónico tropical para crear espacios que desdibujan los límites entre el interior y el exterior, donde se enmarcan o se niegan las vistas, donde la luz y la sombra se entrelazan y confunden, y donde el agua y la vegetación juegan roles principales en el interior”, lee el laudo del Premio Klumb. “Fúster comparte con el Maestro Klumb, la preocupación por encontrar alternativas arquitectónicas a los problemas de su tiempo, pero lo hace con un vocabulario propio de su momento histórico y realidad posible”.

En esta ocasión el Jurado estuvo compuesto por tres pasados ganadores del Premio Klumb: los arquitectos Segundo Cardona Colom (1992), Manuel Bermúdez García (2017) y Otto Octavio Reyes Casanova (1994). Este último señaló, que Fúster “es el dueño absoluto de la luz, la cual atrapa, dobla, estira y tuerce, y con sus manos la aprieta hasta convertirla en líquido. Entonces, la vierte sobre su arquitectura a través de quiebrasoles, calados, rejillas y todo tipo de huecos, bañando todas las superficies. Maestro de la luz, uso brillante de la luz brillante, capturando magistralmente y deslumbrando”.