En la isla hay un colectivo de mujeres que no cesa en la lucha por lograr la equidad de género, en procurar el bienestar de las comunidades a las que pertenecen y levantar la voz en representación de todes los puertorriqueños en diversas situaciones y adversidades.

Reconocer y enaltecer el trabajo arduo, el activismo y la batalla de estas féminas en la aspiración de un mejor país es lo que desde el pasado miércoles, 25 de noviembre, fecha en que se conmemoró el Día Internacional de la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres, se exhibe en el Museo de Arte Contemporáneo (MAC) en la exposición fotográfica titulada “Feminismos en Puerto Rico”.

La muestra respaldada por la Coordinadora Paz para las Mujeres (CPM) exhibe rostros de mujeres que representan la diversidad de feministas en la isla. La iniciativa mundial lanzada en el pasado por el artista francés JR usa el despliegue de fotos de personas en espacios públicos.

PUBLICIDAD

La exhibición ocupa un espacio con las imágenes de unas 247 mujeres que acudieron a la convocatoria de CPM en un trabajo de fotografía de Herminio Rodríguez y Raquel Pérez Puig, quienes lograron capturar la esencia de las feministas de Puerto Rico. Los lentes de Rodríguez y Pérez Puig capturaron la expresión particular de cada mujer bajo la premisa “¿Con qué sueñas?”.

La exhibición está instalada en la verja exterior y en el patio interior del MAC, por lo que puede ser apreciada por los transeúntes de Santurce y los visitantes del museo.

Si algo es característico del trabajo feminista del grupo seleccionado es que resulta implacable.

La exhibición presenta el esfuerzo tanto individual como colectivo de las feministas ante desastres naturales, debacles políticas o crisis económicas. Son fotografías de mujeres que trabajan incansablemente por sus comunidades, por los vulnerables y por el país.

El alcance del proyecto se amplía mediante la colaboración de Inside Out Project, una plataforma global para que las personas compartan sus historias no contadas y transformen mensajes de identidad personal en obras de arte público. Cada acción del grupo Inside Out en todo el mundo está documentada, archivada y exhibida en línea. Sobre 260,000 personas han participado en 129 países a la fecha.

Vilma González Castro, directora ejecutiva de CPM, explicó que “Feminismos en Puerto Rico” es un proyecto que anhelaban lanzar desde hace tiempo.

“Desde nuestra coalición vemos cómo el trabajo de erradicar violencias, viabilizar opciones, concienciar, denunciar, alcanzar metas es sumamente arduo, y reconocemos a cada una de las personas que viabilizan la construcción de una mejor sociedad, más justa y equitativa”, señaló González Castro.

PUBLICIDAD

“Esta es solo una pequeña muestra de todes les compañeres que día a día nos acompañan, guían, representan, abrazan sororamente”.

Explicó que fue impresionante cómo tantas mujeres contactadas acudieron al llamado a presentarse en distintos puntos de la Isla. “Realizamos sesiones fotográficas en San Juan, Adjuntas, y Mayagüez, y en todos los lugares la respuesta fue entusiasta y solidaria.

La directora ejecutiva y curadora en jefe del MAC, Marianne Ramírez Aponte, por su parte, comentó que este “proyecto amplía la discusión que el museo promueve de forma sostenida sobre el tema del género y la importancia de explorar abierta y críticamente conceptos fundamentales como equidad, identidad, cuerpos, comunidad y feminismos”.

“Desde la trinchera del arte trabajamos para transformar actitudes en detrimento de la dignidad humana y nos unimos al reclamo hacia una educación con perspectiva de género y la declaración de un estado de emergencia por violencia de género en Puerto Rico. Estamos bien agradecidos por la invitación que nos hiciera la CPM para colaborar en esta iniciativa y la oportunidad de dar continuidad a la alianza de trabajo que estableciéramos en el 2019 para trabajar con sobrevivientes de violencia”, añadió Ramírez Aponte.

“Es un privilegio y un orgullo haber recibido la llamada del MAC para donar de mi talento y tiempo en la colaboración de este necesario y urgente proyecto para la sociedad en general, pero en este caso para la puertorriqueña porque pude conocer de frente a muchas líderes comprometidas del país”, expresó Rodríguez.

Pérez Puig coincidió en el agradecimiento “de formar parte de este gran proyecto de participación global que funde el arte público con la lucha de cada una de estas mujeres quienes buscan cimentar un presente y un futuro donde la equidad de género sirve como base de la sociedad”, declaró.

PUBLICIDAD

La exhibición “Feminismos en Puerto Rico” se presentará en el MAC hasta fines de este año. El componente de la exhibición en la verja exterior es de libre acceso en el horario regular del MAC. En cambio, y conforme al protocolo de seguridad establecido por el MAC con motivo del COVID-19, los interesados en visitar las exhibiciones en el interior del museo deben de reservar a través de www.museomac.org o llamar al 787-977-4030.