Firman convenio histórico la UPR y el Instituto Cervantes

Participaron en la ceremonia, efectuada en el teatro del recinto riopedrense, el presidente de la UPR, Luis A. Ferrao; la rectora Angélica Varela Llavona, el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero; el cónsul de España en Puerto Rico, Josep María Bosch; y la decana de la Facultad de Humanidades, Agnes Bosch Irizarry. El acuerdo tiene como objetivo la promoción de la lengua española entre la comunidad universitaria, la enseñanza del español a residentes para quienes este no sea su primer idioma, así como una serie de actividades académicas y culturales en la UPR.

“Con este reconocimiento, la universidad renueva su fulgor centenario como hogar de infinidad de figuras de talla mundial como Juan Ramón Jiménez y Pau Casals, vinculados a nuestro devenir histórico. Al convertirnos en anfitriones de este espacio de pensamiento asumimos el legado de Cervantes y lo proyectamos con vocación de futuro. Que nuestro célebre escritor Luis Rafael Sánchez, que ha capturado con su pluma la esencia de ser puertorriqueño, sea el elegido para dar vida a la Cátedra Cervantes, no solo enaltece su carrera, sino que proyecta nuestro querido recinto de Río Piedras con una dimensión global. Luis Rafael Sánchez, al igual que Cervantes, es un creador que ha sabido explorar los rincones más profundos del alma humana”, expresó la doctora Varela Llavona.

El doctor Ferrao afirmó que “la Cátedra Cervantes prestigia nuestra universidad y el doctor Luis Rafael Sánchez con su inmensa obra y su creación literaria prestigia a la Cátedra Cervantes”. Ferrao trajo a colación cómo en 1939, al finalizar la guerra civil española y comenzar el destierro de miles de españoles del régimen del general Franco, la UPR acogió a numerosos intelectuales y académicos españoles que no pudieron regresar a su país.

Luis Rafael Sánchez, por su parte, agradeció a la Universidad de Puerto Rico “hacer suyo el proyecto cultural más provechoso y esperanzador en la historia del país nuestro. Un país entre pobre y probretón, hoy transformándose en país clasemediero y de economía en precario. Un país al que esta universidad le rehizo el destino y lo obligó a replanteárselo. Esta universidad me enseñó a aprender a aprender, incluso aprender a tenerse paciencia cuando no se consigue aprender. Aprender se dificulta cuando se cree que se sabe todo y se facilita cuando se piensa que siempre falta algo que aprender. Yo acepto este reconocimiento con todo mi amor y agradecimiento a la Universidad de Puerto Rico y porque amo apasionadamente a Puerto Rico. Ese amor no va a morir jamás; lo voy a enterrar conmigo”.