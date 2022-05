La Fundación Mellon y el Fondo Flamboyán para las Artes anunciaron hoy la apertura de la convocatoria para Letras boricuas, una beca dirigida a esáncritores puertorriqueños, emergentes y establecidos, cuyas obras pertenezcan a los géneros de poesía, ficción, no ficción creativa y literatura infantil. La beca fue diseñada para identificar, elevar y amplificar las voces de los escritores puertorriqueños en el archipiélago de Puerto Rico y en toda la diáspora de los Estados Unidos que han continuado su práctica mientras resisten desastres naturales, conflictos políticos y oportunidades limitadas de financiamiento.

La segunda cohorte de veinte escritores de la beca se unirá a la primera cohorte y recibirá subvenciones sin restricciones de $25,000 cada una. Los becarios de ambas cohortes serán invitados a un encuentro en Puerto Rico programado tentativamente para abril de 2023, que ofrecerá a los cuarenta escritores la oportunidad de compartir su trabajo, discutir su proceso creativo y compartir sus experiencias como becarios de Letras boricuas. Al proporcionar a los escritores financiamiento y flexibilidad, la beca tiene como objetivo apoyar el rico linaje literario de Puerto Rico.

Al compartir su experiencia como parte de la primera cohorte de becarios de Letras boricuas, la poeta y editora/codirectora de La Impresora Amanda Hernández señala: “Como escritora y académica, hago el trabajo que hago porque me siento llamada a hacerlo, pero a menudo con dudas sobre su necesidad, pertinencia o importancia. La beca Letras boricuas confirma que hay valor en el trabajo y en las ideas. Me ayuda a creer que mis palabras importan y me empuja a seguir pensando y escribiendo”.

La recepción de solicitudes para la segunda cohorte de la beca Letras boricuas vence el 13 de junio de 2022 y los becarios se anunciarán en noviembre de 2022. Los escritores interesados en solicitar pueden visitarwww.letrasboricuas.org para obtener más información y someter sus solicitudes en español y/o inglés a partir de hoy.

“La comunidad de escritores en Puerto Rico ha sobrellevado recientemente huracanes, terremotos y conflictos políticos e históricamente ha enfrentado pocas oportunidades de apoyo financiero y de compartir nuestra importante tradición literaria con audiencias amplias”, dijo Carlos Rodríguez Silvestre, director ejecutivo de la Fundación Flamboyán en Puerto Rico. “En Flamboyán no podemos pensar en una mejor manera de honrar la rica herencia y diversidad de la literatura puertorriqueña que creando una beca que permita a los escritores hacer lo que mejor saben hacer”.

La beca Letras boricuas es parte del compromiso continuo de Mellon y Flamboyán de sostener y enriquecer el vibrante ecosistema artístico y cultural del archipiélago y las personas que trabajan en él. Desde 2018, la Fundación Mellon ha invertido más de $20 millones como parte de una iniciativa de varios años para abordar la escasez de fondos en Puerto Rico y la diáspora, atender las necesidades urgentes y construir una infraestructura artística, educativa, intelectual, cultural y de archivo sostenible para el futuro. La beca Letras Boricuas promueve el compromiso de la Fundación de asegurar que las ideas y la imaginación de todos los puertorriqueños tengan la oportunidad de ser compartidas con una audiencia más amplia.

La Fundación Flamboyán ha trabajado a través de su iniciativa el Fondo Flamboyán para las Artes para preservar, amplificar y fortalecer las artes en Puerto Rico. En los últimos tres años, el Fondo ha dedicado más de $10 millones y ha brindado apoyo fundamental a más de 600 artistas y 100 organizaciones artísticas. En el 2020, las dos fundaciones trabajaron juntas en respuesta inmediata a la pandemia del COVID-19 para establecer un fondo de emergencia de $1 millón para ayudar a aliviar el impacto devastador de la pandemia en el sector de las artes y la cultura en Puerto Rico, brindando un apoyo crucial a 89 organizaciones artísticas y 600 artistas individuales.

Para ser elegible para la beca Letras boricuas, los escritores deben tener 21 años o más al momento de la solicitud, ser residentes actuales de Puerto Rico o los Estados Unidos e identificarse como puertorriqueños. Los escritores deben trabajar en los géneros de poesía (incluye “spoken word”), ficción, no ficción creativa (incluye memorias, ensayos personales y textos relacionados) y/o literatura infantil, y demostrar un historial de publicaciones. Esta beca solo puede ser solicitada por escritores individuales.

Los becarios serán elegidos a través de un proceso de nominación y selección de dos pasos por parte de los miembros del Comité, compuesto por escritores experimentados y expertos literarios, seleccionados por la Fundación Mellon y el Fondo Flamboyán para las Artes.