NUEVA YORK.- Broadway siempre ha tenido una mística particular, pero esta vez, atravesar la avenida con las luces encendidas de los teatros -un año y medio después de que la Organización Mundial de la Salud declarara el coronavirus como una pandemia global- parece casi un sueño.

Una hora antes que el show “Freestyle Love Supreme” tuviera este martes su noche de estreno, el Booth Theatre en la calle 45, era testigo de reencuentros, de abrazos, de muchas risas, de hablar duro y sin reservas.

Ante la amenaza de la pandemia y grandes concentraciones de personas, los teatros en Broadway cerraron el 12 de marzo de 2020, y la noche de este martes suponía poco más de un mes desde que Broadway reabriera el 14 de septiembre para acoger al público a plena capacidad. Por eso, la algarabía en las puertas del Booth Theatre por parte del elenco y el equipo de producción era por su estreno pero también por ese retorno de tantos a Broadway.

Era la antesala apropiada a un show -atravesado por el hip-hop y la percusión vocal del beatboxing- que se siente como un escape y que sigue una estructura de comedia musical e improvisación en el que la audiencia ofrece palabras, frases e historias que el elenco usa a través de la hora y media de la función.

“Freestyle Love Supreme” tiene a Lin-Manuel Miranda, el dramaturgo y actor de origen puertorriqueño, como uno de sus creadores, junto a Anthony Veneziale y Thomas Kail. Era el año 2004, cuando Veneziale, Kail y Miranda -antes de “In the Heights” y “Hamilton” y los múltiples galardones que seguirían- originaron el concepto en el sótano del Drama Bookshop. Más de una década después, en el 2019, el show llegaría al Booth Theatre y se llevaría un premio especial en los Tony del 2020.

Mientras las primeras personas de la audiencia empezaban a llegar y alistaban su identificación y prueba de vacunación para entrar al teatro, casi al cierre de la alfombra roja llegaba Miranda para unirse a la fiesta y posar en selfies de sus seguidores. En un brevísimo aparte con El Nuevo Día, Miranda expresó lo “súper orgulloso” que se sentía del show que estaba por iniciar.

El elenco del musical "Freestyle Love Supreme", incluyendo a Lin-Manuel Miranda, posa frente al teatro de Broadway donde el musical estrenó el 19 de octubre de 2021. (Suministrada Suministrada)

Ya en el teatro, la emoción en el público era palpable. Es que para más de uno, asistir al estreno de “Freestyle Love Supreme” representaba el regreso a Broadway. El teatro era un coro de voces antes que empezara la función: unos reían, otros conversaban y algunos sostenían su Playbill en un retrato conceptual que mostrara a esa revista emblemática de Broadway y el escenario repleto de boom-boxes.

“Mic Check”

“Freestyle Love Supreme” es electrificante con la cantidad de estímulos sonoros que ofrece entre canciones espontáneas, armonías, comedia y rap. El elenco hace su entrada al ritmo del acompañamiento musical de teclados, hip-hop y el beatboxing que juega entre lo percusivo y los efectos especiales que parecen sacados de una película de ciencia ficción o un paso de comedia. El ambiente es de fiesta y, a diferencia de otros shows de Broadway, aquí no hay formalismos y la participación de la audiencia es esencial.

Antes que comience el show, a través de un portal o siguiendo un QR code, la audiencia puede someter una palabra que quiera que el elenco use. Asimismo, durante distintos momentos del show, la audiencia lanza palabras y, para aquellos más osados, breves historias para la consideración del elenco. Y como manifestación de la magia de la improvisación, los intérpretes eligen al momento las palabras a las que les desarrollarán historias, líricas y sonidos.

En esta función, a través de las contribuciones de la audiencia, un higo, palomas, el estado de Texas, la palabra “debunk” -tan emblemática en estos tiempos de desinformación y noticias falsas-, espejuelos empañados por el uso de las mascarillas, y las anécdotas de miembros del público como la de un tal Alex con Stevie Wonder o la muchacha que baila tap y escucha a Héctor Lavoe en la mañana antes de su caótico trabajo, desembocaron en muchas de las improvisaciones.

Ya lo anticipaba Veneziale (a.k.a. Two Touch) al inicio de la noche sobre ese freestyle que tomaría las riendas de la noche: “Necesitaremos ayuda con el microphone check porque nuestro show es totalmente inventado. Sí, está totalmente basado en ustedes, la audiencia que pasó por grandes tribulaciones para estar aquí esta noche”.

PUBLICIDAD

En el documental “We Are Freestyle Love Supreme”, Miranda reflexiona que la historia que están contando en este show tiene que ver con esa idea de que las cosas no son lineales: “La vida real no sigue una narrativa lineal. (La vida) son todas estas vías alternas y personas que se van, que regresan, la vida se complica y uno sigue el rumbo”. El show, sin duda, es una metáfora de cuán libre e intuitivo puede ser el acto creativo.

Bajo la dirección de Kail, el show tiene un elenco rotativo en el que pueden intervenir los creadores del show y miembros originales de “Freestyle Love Supreme” como Christopher Jackson, Arthur Lewis, Bill Sherman y Chris Sullivan, así como intérpretes invitados que intervienen en ciertas funciones y sin previo anuncio.

En la función del martes, entre esos intérpretes especiales estaban Miranda (Lin-Man, en el universo del show), Daveed Diggs, conocido entre otros papeles por el de Thomas Jefferson en “Hamilton”, y James Monroe Iglehart, ganador en 2014 del Tony por su papel del Genio en la producción de Broadway de “Aladdin”.

En su reseña del show en el New York Times, Ben Brantley escribió en 2019 que “Freestyle Love Supreme” es “una exultante master class en el arte del hip-hop”. Es cierto lo que apunta Brantley sobre este show que, de muchos modos, recuerda la fértil historia del hip-hop y el beatboxing en Nueva York.

En estos tiempos de pandemia en los que todos hemos conocido en mayor o menor medida el aislamiento, aparte de asegurarle a la audiencia muchas carcajadas, “Freestyle Love Supreme” es una apuesta a la conexión humana y a la libertad creativa que proviene a partir de una palabra o un beat. La ovación de pie al final del show y las risas de principio a fin son prueba de ello.

Las funciones de “Freestyle Love Supreme” continuarán hasta el 2 de enero.