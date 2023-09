El arte siempre ha sido su motor; y, ni la distancia ni las dificultades personales o atmosféricas fueron obstáculo para que Mark “Kidnetick” Rivera presentara su escultura de 20 pies de altura llamada “Jíbaro soy” en el festival “”Burning Man”” celebrado la pasada semana en el desierto Black Rock, en Nevada.

Kidnetick, exintegrante del grupo Calle 13, aseguró que “la música me cambió la vida, me abrió los ojos”. De esta forma, integra en sus obras el movimiento cinético, añadiendo que “la música y la mano de obra me fueron llevando a lo que soy ahora, y el arte se refleja como un movimiento social”.

Rivera, quien es el creador de un mural en el Paseo del Arte en Río Piedras, fue elegido para presentar una escultura en el festival celebrado desde 1986, tras pasar por un proceso de elección en el cual solicitaron sobre 800 personas.

El artista plástico, cuenta que desde que “fui por primera vez (al festival) el año pasado, me encantó y quería ser parte de la familia de “Burning Man””, evento al que asisten sobre 50 mil personas. Asimismo, su objetivo estuvo claro desde el principio, ya que quería “dejarle saber al mundo qué es Puerto Rico”, puntualizó. “Lo logré, a la gente le encantó”, especificó.

PUBLICIDAD

Preparar una escultura en la que muestre el rostro del boricua, fue una tarea en la cual el artista involucró la música. Es por eso, que tomó por inspiración la canción “Jíbaro soy” compuesta e interpretada por Raphy Leavitt y La Selecta. Rivera detalló que la canción “tiene un mensaje bonito y poderoso; sobre lo que es la injusticia que vive el puertorriqueño”, y en su escultura proyecta la lucha de los boricuas.

Mark, desde la propuesta que presentó al Comité de “Burning Man”, expuso su interés en desarrollar la escultura de 20 pies de altura, con una representación del rostro de Ramón Emeterio Betances y unas casas empotradas en el pecho, inspiradas en las de sus familiares. “El jíbaro está hecho en su barrio”, expresó el artista plástico. Adicional, la imponente escultura, cuenta con iluminación, así quienes observaron la misma de noche tuvieron otra perspectiva de la obra. La pava, parte de la vestimenta del jíbaro puertorriqueño, es un elemento que Rivera quería que fuera “bien grande, bien potente”, indicó.

Los artistas toman inspiración de diferentes experiencias, ya sean externas, o incluso, personales. En esta en específico, la obra no contaba con la herramienta de trabajo del jíbaro, el machete. Los dos machetes que incluyó en la obra fueron agregados luego de que Kidnetick sometiera la propuesta al Comité, por una vivencia personal.

Sucede que semanas antes de salir de Puerto Rico, Mark recibió la noticia de que debía desalojar el apartamento donde residía en Santurce, ya que, según el artista, el mismo fue vendido por los dueños a inversionistas estadounidenses. A pesar del contratiempo, logró desalojar el espacio un mes antes de partir a California, no sin antes utilizar su más reciente experiencia para transformarla y plasmarla en la representación del jíbaro.

PUBLICIDAD

“Me tocó la gentrificación”, declaró Mark, más no dejó pasar la oportunidad de potenciar los detalles de su escultura con los dos machetes, de ocho pies de altura cruzados en el pecho, preparados en acero. “Somos humildes, somos buenos, pero no abusen de nosotros”, afirmó Rivera, incluyendo que “los machetes son un símbolo de protección a nuestra cultura y nuestras viviendas”.

Así se podía apreciar la escultura de noche. (Suministrada/Ingrid Marie Rivera )

Las inclemencias del tiempo en “”Burning Man”

La celebración se vio afectada por lluvias copiosas, y provocó que se pospusiera el evento final del mismo, añadiendo dos días al itinerario.

El artista radicado en Santurce dijo que “llovió dos días, pero fue un festival espectacular”, aseguró. Sin embargo, la escultura sufrió daños en la parte eléctrica.

Como consecuencia del las inclemencias del tiempo, decenas de miles de personas reunidas para el festival "Burning Man" permanecieron varadas en el desierto de Nevada después de las tormentas que azotaron la zona.

/

El espíritu servicial de los puertorriqueños se deja sentir en cada rincón. Así, el guitarrista resalta que, a pesar de tener contratiempos, boricuas residentes en la zona sureste de Estados Unidos colaboraron con la reparación de la escultura.

“Me ayudaron, me prestaron luces, placas solares y equipo e iluminamos la escultura por fuera”, sostuvo el artista, y añadió que “todos los boricuas allá nos ayudamos, y fue de las cosas más bonitas que pasaron en el Festival”, indicó.

El jíbaro fue elegido, junto a otras esculturas del festival, para exhibirlo desde el 14 al 17 de septiembre en el Reno Tahoe International Art Show en Nevada.

PUBLICIDAD

Mark no descarta exhibir a “Jíbaro soy” en Puerto Rico, y expresa que “me gustaría hacer réplicas y explorar la idea de representar al jíbaro alrededor del mundo; ya sea la diáspora en Nueva York y Chicago”.

“Jíbaro está en el mundo”, puntualizó.