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Guille se despide de su penthouse

Víctor Alicea realizará una última función en el Bellas Artes de Caguas

14 de octubre de 2026 - 12:00 PM

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Elenco de la obra "El penthouse de Guille" (Suministrada (Javier del Valle))
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Después de ver al público llegar con sus gafas creativas, con brillo, colores y mucho flow a la recepción del teatro, la pieza cómica “El Penthouse de Guille” se despide de la cartelera local.

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“Guille” y su grupo de amigos realizarán una única y última función el sábado, 21 de noviembre a las 7:30 p. m. en el Bellas Artes de Caguas con la que cerrarán el famoso apartamento.

En la obra el querido actor y comediante Víctor Alicea con su personaje de “Guille” celebra la inauguración de su nuevo penthouse, por lo que decide botar la casa por la ventana.

La comedia, conceptualizada por Alicea, escrita por Ricardo André Lugo y dirigida por Víctor González, es una explosión de risa, música y baile de principio a fin. El ambiente se siente desde que entras al Bellas Artes de Caguas, puesto que la alegría es contagiosa y nadie se quiere quedar fuera del famoso “Gafa Party”.

Alicea no está solo en el festejo, lo acompaña las actrices Carmen Nydia Velázquez como “Enriqueta”, Yasmín Mejías como “Altagracia”, Walleska Seda como “Cary” y como invitados especiales Luis Ponce. La música en vivo es de DJ Charlie Rivera.

Para quienes no hayan visto la comedia, la función será la última oportunidad, tras la pieza presentarse en San Juan y Mayagüez.

Se recomienda que los asistentes lleven sus gafas creativas. Los boletos están disponibles en Ticketera.

Tags
TeatroculturaVíctor AliceaYasmín Mejías
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