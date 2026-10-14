Guille se despide de su penthouse

Después de ver al público llegar con sus gafas creativas, con brillo, colores y mucho flow a la recepción del teatro, la pieza cómica “El Penthouse de Guille” se despide de la cartelera local.

“Guille” y su grupo de amigos realizarán una única y última función el sábado, 21 de noviembre a las 7:30 p. m. en el Bellas Artes de Caguas con la que cerrarán el famoso apartamento.

En la obra el querido actor y comediante Víctor Alicea con su personaje de “Guille” celebra la inauguración de su nuevo penthouse, por lo que decide botar la casa por la ventana.

La comedia, conceptualizada por Alicea, escrita por Ricardo André Lugo y dirigida por Víctor González, es una explosión de risa, música y baile de principio a fin. El ambiente se siente desde que entras al Bellas Artes de Caguas, puesto que la alegría es contagiosa y nadie se quiere quedar fuera del famoso “Gafa Party”.

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Alicea no está solo en el festejo, lo acompaña las actrices Carmen Nydia Velázquez como “Enriqueta”, Yasmín Mejías como “Altagracia”, Walleska Seda como “Cary” y como invitados especiales Luis Ponce. La música en vivo es de DJ Charlie Rivera.

Para quienes no hayan visto la comedia, la función será la última oportunidad, tras la pieza presentarse en San Juan y Mayagüez.