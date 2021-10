Como fanático del género de la entrevista, producir conversaciones interesantes que cautiven a la audiencia es uno de los objetivos que persigue el veterano periodista de El Nuevo Día, Benjamín Torres Gotay, a través del podcast: “Torres Gotay entrevista”, que le permite ofrecer un contenido noticioso, informativo y de entretenimiento en un estilo muy particular.

Según comparte, no se trata del tipo de entrevista al que se está muy acostumbrado en Puerto Rico, en la que el entrevistador se siente tan protagonista de la entrevista como el mismo entrevistado. Eso lo sabe muy bien la audiencia que lo sigue, que disfruta de sus pocas intervenciones con preguntas con las que dirige a su invitado a revelarse, manifestarse y darse a conocer a sí mismo como a sus pensamientos.

Se asoma una segunda temporada de este proyecto, que comienza el miércoles, 13 de octubre, con 12 episodios en los que Torres Gotay ejecutará entrevistas profundas y reveladoras, que irán publicando semanalmente hasta el 29 de diciembre. Una conversación larga, pausada sin ese constreñimiento de tiempo que tienen los otros formatos periodísticos

PUBLICIDAD

“Pongo a la disposición de mi audiencia mi experiencia como periodista y entrevistador para que tengan un producto diferente y conozcan cosas que no han conocido, piensen en la realidad de Puerto Rico y de nuestro entorno de manera distinta”, destacó el autor de la columna dominical “Las cosas por su nombre”.

Más de cien episodios ya han sido grabados en unos tres años, en los que inicialmente Torres Gotay realizaba entrevistas más tradicionales en el ir y venir de la conversación. No obstante, en esta nueva etapa, que se trata de su segunda temporada, pone de manifiesto una de las cosas que este experimentado comunicador se planteó desde el inicio, que era salir del tema del día a día al que los ciudadanos tienen acceso por muchas vías, ya sea a través del periódico, programas televisivos, la radio y los medios digitales.

“Quería hacer algo distinto, que no fuera una repetición de la radio AM en mi podcast y, por lo tanto, por eso es que integré otros temas, otros tipos de conversación y dinámica para tener un producto diferente”, añadió el periodista, quien ha potenciado la grabación de sus entrevistas con otros elementos externos, como fragmentos de sonidos que remontan al oyente a los eventos que se están describiendo, para de este modo enriquecer y colorear la conversación.

De igual modo, ha habido episodios en los que se sale del formato de entrevista para presentarlo tipo crónica o reportaje especial, como lo fue el reportaje en audio sobre Casa Pueblo, -el proyecto de autogestión comunitaria que impulsa la energía solar- en Adjuntas, que fue parte de la primera temporada.

PUBLICIDAD

Este próximo miércoles, la nueva temporada comienza con una entrevista a la cantante Ile, que le realizó días previos a su gira musical “No es importante”, que arrancó el pasado 28 de septiembre por más de diez ciudades de Estados Unidos.

“Se trata de su primera gira después de la pausa por el COVID-19. Tuvimos una conversación muy amena e interesante sobre sus orígenes, sobre cómo se involucró en la música, su época con sus hermanos en Calle 13, cómo ella se ve a sí misma como protagonista de su propia carrera y, como parte de eso, los desafíos, la preocupación y un poco de angustia que tiene en hacer una gira en medio de este proceso del COVID-19, especialmente a través de Estados Unidos, donde los niveles de vacunación no son tan altos como en Puerto Rico o en otros sitios”, adelantó.

Precisamente, el podcast: “Torres Gotay entrevista”, le posibilita a este periodista navegar en conversaciones con personalidades no solo de la política del país, sino también del entretenimiento, los deportes y de otras esferas.

“Siempre he sido un fanático del género de la entrevista, y para tú hacer una entrevista uno a uno interesante, necesitas a una persona interesante al otro lado. Las personas interesantes no están solo en el campo de la política y de la noticia dura. Hay deportistas, artistas, empresarios, incluso políticos también, que producen conversaciones interesantes y eso es lo que busco en cuanto al género de la entrevista. Conversar, conocer y llevar a que la gente conozca a una persona interesante al otro lado de la línea de la conversación”, aseguró mientras resaltó que el formato de audio le permite otras dinámicas y comunicarse de una manera distinta a la que se está acostumbrada en la prensa escrita.

“En el periódico ves la pregunta que se hizo y la respuesta que se dio, pero no sabes el tono en que se hizo, si la persona reaccionó sorprendida, si suspiró, si contestó rápido, con seguridad, si titubeó, si respondió nervioso. Son esas cosas las que en una entrevista de audio se sienten y se notan, y por eso es que a mí me encanta este formato de entrevista y de audio, porque le da a la audiencia una dimensión que en el periódico no se le puede dar”, conculyó.