La poderosa voz de la mezzosoprano Elīna Garanča ha resonado en algunos de los más grandes teatros y escenarios del mundo. Le ha dado vida a los roles más emblemáticos de la ópera clásica: ha sido la titular Carmen de Bizet, Angelina en La Cenicienta de Rossini y Dalila en Sansón y Dalila de Saint-Saëns. Su presencia misma es tan enorme como la voz que la distingue.

Previo a brindar una clase magistral a un grupo de estudiantes del Conservatorio de Música de Puerto Rico, Garanča habló con El Nuevo Día sobre su gran trayectoria en el mundo del canto clásico.

“Hay que ser realista sobre la voz propia y sobre nuestras capacidades. Se requiere mucha disciplina. Hay muchos fallos en el camino. Hay que atreverse mucho. Tiene que haber mucha repetición, todos los días, hay que hacerlo. Y no todo el mundo puede tener un repertorio tan amplio. He tenido suerte”, expresó sobre los retos de tener una carrera tan exitosa.

Garanča, nacida en Letonia, es una mujer de gran estatura y figura esbelta. Sus ojos verdes le brindan intensidad a su mirada. Habla como canta: con intención. No dice más palabras de las necesarias. Sentada en el teatro del Conservatorio, abundó sobre la importancia del rol de una mezzosoprano.

“Incluso si no se trata de un rol titular, el rol de la mezzosoprano muchas veces resulta ser la razón de que sucedan muchas cosas. Si miras en La clemencia de Tito (Mozart), su hermana es el centro de toda la acción, no Tito. Si ves en Aida (Verdi) pasa lo mismo con el rol de Amneris. En términos de personajes, Aida no se desarrolla tanto como Amneris desde el principio hasta el fin de la ópera. Y me siento muy feliz de no tener la responsabilidad de ser la prima donna en la noche. Me gusta hacer que la diva se sienta un poco nerviosa”, dijo, entre risas.

También habló sobre algunas de las nociones erradas que se pueden tener de la ópera hoy en día. “Diría que la concepción de que la ópera es muy larga, pero en verdad a veces es condenadamente larga”, sostuvo, con una carcajada.

La cantora, además, insistió en la necesidad del público de educarse sobre la ópera. “Hay que hacer un poco de asignación. Cuando vas al teatro, tienes un poco de educación sobre quién es Shakespeare y qué es Hamlet. Así que cuando vas a la ópera, no vayas esperando que todo te va a caer en las manos. Si decides ir, lee y prepárate un poco”.

Por otro lado, reflexionó sobre cómo, a pesar de su impresionante trayectoria, nunca para de aprender, dándole crédito a sus instructores por su éxito.

Para cerrar, Garanča ofreció su sabiduría a estudiantes de canto y aspirantes en un breve consejo. “Mi consejo para el artista joven es que se tome el tiempo y que tenga disciplina. Esa es la clave. Tomarse el tiempo para aprender las cosas. En el pasado, había cantantes que no tocaban un escenario hasta después de tres años de entrenamiento. No sean ciegos y no se enamoren de sí mismos”, enfatizó.

Garanča se presentará el sábado, 11 de marzo, en la Sala Jesús María Sanromá del Teatro Bertita y Guillermo L. Martínez, acompañada por la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico.