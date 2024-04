Histórica representación para Puerto Rico en la Biennale di Venezia, uno de los eventos de arte más importantes del mundo

“Esto es un deseo o una intención que teníamos desde hace muchísimos años. Puerto Rico no ha tenido una participación por nuestra situación política, primordialmente, que no es considerado un país como tal. Así que nunca se ha dado la oportunidad que vaya una representación”, explicó González.

“Fue una decisión bien fácil de tomar. Normalmente, cuando veo que no puedo terminar una pieza a tiempo, no asumo la responsabilidad, pero ese no fue el caso. Y como bien dijo Celso, estamos hablando de la Bienal de Venecia, en términos de tiempo, la bienal más antigua, para muchos, la más importante. Y es una gran oportunidad para darle visibilidad, que ya va la tenemos, al arte puertorriqueño en general y al arte puertorriqueño contemporáneo en específico”, sostuvo el maestro multidisciplinario Lind-Ramos.