El poeta y novelista puertorriqueño Javier Ávila está de plácemes tras la publicación de su más reciente obra, “El antagonista”, una novela en verso que explora la vida del personaje Enrique Orbach con una serie de reflexiones sobre la poesía, el amor y la mortalidad.

El escritor, un orgulloso bayamonés que reside en Pensilvania, se desnuda de manera irreverente, contradictoria y rebelde en estas páginas para mostrarnos su visión dentro del caos de un mundo en ruinas.

Bajo el sello editorial Libros AC, Puerto Rico, el también reconocido profesor de literatura y redacción en Northampton Community College, nos regala su poemario más íntimo y ambicioso, un libro sobre la importancia de las fuerzas que cuestionan la autoridad, los individuos que ven la desobediencia como una necesidad ante un sistema que recompensa la subordinación ciega. “El antagonista” es un viaje nostálgico, cómico y desgarrador al corazón de un personaje auténtico, un verdadero antihéroe literario.

El veterano autor ha recibido un sinnúmero de galardones por sus poemarios y novelas, al punto de que el éxito de la novela “Different” (2001) trascendió al cine con la película “Miente” (2009).

De otra parte, el pasado año, la American Association of Hispanics in Higher Education lo reconoció con el prestigioso premio William Aguilar Cultural Arts Award por su aclamado espectáculo “The Trouble with My Name”, un one-man show que combina la poesía y la comedia para explorar la experiencia de los latinos en Estados Unidos. Este espectáculo se presentó en la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Asimismo, su segundo show, “The Perfect Latino”, también ha sido acogido con beneplácito. Más de 100,000 residentes estadounidenses han disfrutado de las presentaciones de este prominente orador.

El libro “El antagonista” ya está disponible en la isla en la Librería Mágica, Librería Laberinto, La Esquina, en Casa Norberto y pronto llegará a Libros787.