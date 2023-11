A través del arte, en todas sus facetas y expresiones, es posible ver los ingredientes que nos definen culturalmente como puertorriqueños. A tal punto que todavía, y al día de hoy, existen en nuestro país personas que trabajan distintas prácticas artísticas o artesanales que provienen de los taínos, de los colonizadores españoles o de los negros africanos.

Con la intención de mostrar distintas prácticas artesanales que todavía se siguen utilizando en la isla y que no están en peligro de extinción, el artista interdisciplinario Javier E. Piñero creó la exhibición “Survived by few”, que estrenará el sábado, 11 de noviembre, a partir de las 11:00 a.m., en el Archivo General y Biblioteca Nacional de Puerto Rico.

Las personas que se den la vuelta por el Archivo General en Puerta de Tierra, de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., podrán apreciar una colección de 15 fotografías a gran formato, que forman parte del foto ensayo comisionado por la revista Smithsonian Institution y que publicó como historia de portada el pasado mes de junio de 2023.

PUBLICIDAD

“El artículo habla, en mi voz, acerca de cómo interpreto los efectos de la amnesia y el trauma hacia las prácticas y técnicas tradicionales artísticas y artesanales del país. Pero, para poder irme un poquito más detallado en el tema, lo que hice fue seleccionar lo que para mí son tres periodos importantes en la artesanía y en el arte puertorriqueño: la época taína, que se aprecia en la alfarería taína; la colonización española, que empieza con los muebles jíbaros; y la influencia afrodescendiente que se ven en los instrumentos de bomba”, destacó Piñero, quien trabajó por varios años como fotógrafo documentalista para la Marina de Estados Unidos documentando ejercicios de la OTAN por los continentes americanos, europeos y asiáticos.

Javier Piñero con una de las imágenes del artesano de instrumentos Rafael Trinidad. (Josian Bruno/GFR MEDIA)

“Algo que tiene de particular es que las personas que yo documenté y con las que trabajé para el proyecto ‘Survived by Few’, son artistas que conservan las prácticas y las técnicas en sus formas más puras. Esto significa que no hay ningún tipo de intervención moderna a través de herramientas o técnicas, por lo que lo hacen de la manera en que siempre se ha hecho”, explicó el artista que tiene un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad del Sagrado Corazón y una maestría en New York University.

Para mostrarle al público cuáles son estas prácticas que aún se utilizan, la muestra incluirá también aproximadamente 30 piezas nuevas, entre vasijas y figuras taínas, de la alfarera Alice Chéveres. Además, se podrán apreciar varias piezas de panderos en majó, acacia negra y papel de periódico y un barril de palma real, creado por el artesano Rafael Trinidad. Por su parte, estarán expuestos varios icónicos muebles jíbaros creados por la familia de maestros artesanos Villalobos. Todos ellos fueron protagonistas del artículo que publicó la revista del Smithsonian.

PUBLICIDAD

Javier Piñero con una pieza en barro de la artesana Alice Chévere. (Josian Bruno/GFR MEDIA)

Este proyecto, que le tomó dos años completar, comenzó en 2021 como parte de una inquietud que le causó conocer a estos artesanos. “Yo me mudé a Nueva York en el 2020, pero en el 2021 estuve de visita en Puerto Rico y el artista Jorge González me presentó a todos estos artesanos, porque ya estaba escribiendo acerca del tema. En ese momento decidí venir unos tres a cuatro meses a la isla y empezar a documentar”, indicó Piñero, nacido y criado en San Juan. “Pero no es hasta octubre del 2022 que el Smithsonian comisiona el proyecto para que se termine, por lo que regresé a Puerto Rico por varios meses para compartir más con los artesanos, seguir documentando y terminar de escribir”.

El puertorriqueño, que se describe así mismo como un artista interdisciplinario, quiso destacar que durante todo el proceso de investigación y de compartir con los artistas, nació una verdadera amistad entre todos, por lo que el proyecto se convirtió en algo más que un texto académico. “Inicialmente, esto iba a ser un proyecto súper académico, pero a medida que empezamos a compartir todo cambió. Esto fue muy orgánico, porque fueron muchos días en los que compartimos en un periodo de dos años, donde hubo muchos diálogos. En ese sentido, nos convertimos en amigo y ellos me abrieron sus puertas. A través de esa dinámica es que surgió todo”, añadió Piñero, quien actualmente tiene una residencia en Governor’s Island en Nueva York, como parte del Lower Manhattan Cultural Council.

PUBLICIDAD

Conversatorio

El 11 de noviembre, a partir de las 12:00 p.m. comenzará en el Archivo General un recorrido/conversatorio junto a Alice Chéveres, Juan Luis Villalobos, Rafael Trinidad y Marien Torres, moderado por Piñero, por Christopher Rivera, de la galería Embajada, y por Lucía Nieves, directora del programa de Artes Populares del Instituto de Cultura. El formato será de tipo recorrido, habilitando un espacio de interacción donde el público podrá hablar con los artistas acerca de las prácticas y técnicas que se muestra en el foto ensayo.

Ese mismo día el chef Manuel Massa, de Yunta Puerto Rico, hará para el deleite de las personas el plato “rusiao de yuca”, una receta loiceña inspirada por María Dolores de Jesús (El Burén de Lula) que está casi extinta de la cocina artesanal puertorriqueña. Esta receta es a base de yuca rallada, leche de coco, sofrito y aceite de achiote, y tradicionalmente se cocina al burén en hoja de plátano. El sábado, 11 de noviembre, se servirá con morcilla, ají caballero y queso fresco del país. PRduce y Perrier estarán auspiciando las bebidas y la comida en la apertura. Además, las primeras 100 personas que lleguen a la actividad recibirán copia de la revista Smithsonian con el artículo ‘Survived by Few’.

Javier Piñero junto a una fotografía de los muebles artesanales de la familia Villalobos. (Josian Bruno/GFR MEDIA)

Próximos proyectos

Actualmente, Piñero desarrolla un nuevo foto ensayo llamado “From the Land We Eat”, en el que explora los esfuerzos de diferentes chefs en Puerto Rico, agricultores y pescadores con motivo de promover los productos locales. Enfatizando en el nivel de importación, como está afectando la alimentación, los patrones alimenticios, con una narrativa corta y una introducción al paisaje culinario de Puerto Rico desde la época taína hasta el presente. Paralelamente a esto, trabaja “La Jaula”, un proyecto de bellas artes de autorretrato, instalación y texto, donde habla acerca de cómo criarse “en un núcleo familiar de fanáticos religiosos” afectó en múltiples aspectos de su persona, tanto social, mental y emocionalmente.

Igualmente, del 15 al 18 de noviembre, el puertorriqueño formará parte del Sante Fe Review Photo Symposium, que se llevará a cabo en New México, donde estarán bajo evaluación fotografías de todos sus proyectos.