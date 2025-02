Johnathan Dwayne será sustituido por el actor Roger Manzano en musical “Rock of Ages”

San Juan - La casa productora de espectáculos, BAS Entertainment, informó que el actor Johnathan Dwayne no podrá continuar formando parte del elenco de la comedia musical “Rock of Ages” , debido a razones de salud. Este divertido musical se llevará a cabo a partir del 28 de febrero de 2025, en la Sala de Festivales Antonio Paoli del Centro de Bellas Artes de Santurce.

“A pesar de esta situación, seguimos trabajando arduamente para ofrecer al público una experiencia inolvidable con ”Rock of Ages" , indicó Ender Vega, productor de BAS Entertainment. “Los actores continúan ensayando con pasión y dedicación, asegurándonos de mantener el alto estándar de calidad que caracteriza nuestros proyectos. Estamos convencidos de que el espectáculo reflejará la misma energía y excelencia que siempre ha sido nuestra marca distintiva”.

Con una sólida formación artística, ha participado en producciones como “El gran Gatsby”, “Grease”, “Chicago”, “Into the Woods”, “Smiley”, “Matilda”, “Heathers”, “Anastasia” y, más recientemente, “Rock of Ages”, presentado con gran éxito en su país natal, República Dominicana. Además, su incursión en el cine ha fortalecido su carrera, consolidándolo como una figura reconocida en la escena artística.

“Es una emoción regresar a este increíble personaje, Stacee Jaxx. Es un rol desafiante y apasionante que disfruto interpretar, y me siento profundamente honrado por la posibilidad de darle vida nuevamente en esta espectacular producción, junto a un elenco extraordinario”, comentó Manzano. “Estoy agradecido de que las artes me brinden la oportunidad de dedicarme a lo que amo en otros países. En este caso, por primera vez, tengo el privilegio de trabajar en Puerto Rico y con la casa productora más importante de teatro musical, lo que me permite conectar con maravillosos artistas del más alto nivel".