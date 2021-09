Usualmente, en el estreno y despedida de alguna pieza teatral o espectáculo musical, los integrantes suelen recibir flores y tarjetas con buenos deseos o felicitaciones por el trabajo realizado. Sin embargo, el actor y músico boricua, Juan Pablo Díaz, quiso otorgar un presente a sus compañeros de “In The Heights” que sobreviva con el pasar de los años y que siempre esté a su alcance: una canción.

“Así le dije “hasta luego” a mi nueva familia de ‘In The Heights’. No pude hacer los acostumbrados regalos de flores o tarjetas, pero hice esto. Tampoco pude mencionar a todo el batallón de la producción, éramos más de 80. Todavía estaría cantando… pero esta va pa ustedes también… sobre todo el final”, escribió “Juanpi”, como también es conocido en la industria artística.

En menos de 13 horas, “27 de septiembre”, como se titula la canción, cuenta con más de 8 mil reproducciones y decenas de comentarios repletos de elogios, entre los que se destacan los de sus colegas del laureado musical de Lin-Manuel Miranda.

“En la canción no menciono a la ‘fucking’ banda. Súper mala mía, pero saben cuánto les agradezco y los admiro. Se los dije constantemente en persona. También se me escapó agradecerle al arriesgado más ‘confident’ que conozco: el babilloso Ender Vega. Entrando a este proceso, jamás me imaginé que saldría tan pleno y tan lleno. Primero por conocerles y vivir intensivamente con ustedes, luego por el trabajo hecho. Aquí les digo el resto… aunque ya lo saben porque se las envié el 27 de septiembre. Pa’ mí fue un proceso transformador y sanador. Así que gracias”, continuó el hijo de Rafael José y Magali Carrasquillo.

Figuras como Ana Isabelle, Michelle Brava, Ektor Rivera y Jasond Calderón reaccionaron al vídeo del músico.

“O sea, ‘upgrade’ Mi’jo, eres inmenso... Gracias”, escribió Brava. “Coño Juanpi, esto es hermoso”, comentó por su parte Rivera.

Recientemente, en entrevista con El Nuevo Día, Marcos Santana, director y coreógrafo del musical, prometió un espectáculo teatral con elementos de concierto. Y así fue.

“Una vez comenzamos (la producción) nos dimos cuenta de que fue una decisión muy buena porque, aunque es la primera vez que se hace una pieza de teatro musical en el Coliseo, las facilidades que nos han dado para transformar parte del espacio -en lo que se conoce como un ‘black box’ (caja negra)-, ha sido muy efectivo. Creo que la gente va a disfrutar un espectáculo que es una pieza de teatro con un tono híbrido de concierto. Estamos muy emocionados por eso”, explicó Santana, quien trabajó en el montaje original en Broadway (2008), como también en “Guys and Dolls” (2009), “Rocky” (2014) y “On your Feet!” (2015), entre otros proyectos. Además, es la cuarta vez que hace una puesta en escena de “In the Heights”, pero destacó que es la primera vez que se utilizan las pantallas LED.

Por otra parte, el pasado mes de agosto, Díaz se integró al nuevo programa de Jay Fonseca en Wapa Televisión “Los datos son los datos” , con los segmentos de humor y sátira política a través de “Estado Crítico”, que popularizó en las redes sociales.

En esta nueva encomienda, JuanPi está acompañado de nuevos talentos jóvenes destacados en las redes sociales.