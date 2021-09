Hoy, finalmente, se estrena en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot el esperado musical “In the Heights”, la aclamada pieza creada por el actor y dramaturgo Lin-Manuel Miranda.

Ahora, luego de ser pospuesta debido a la pandemia, llega con algunas novedades que “sorprenderán al público”, según dijo el director y coreógrafo del musical, Marcos Santana en entrevista telefónica, quien de igual manera destacó que se trata de la primera vez que se hace una pieza de teatro musical en un espacio como este.

“El sábado pasado, cuando entramos al ‘Choliseo’ por primera vez, me senté en el último asiento disponible para los espectadores, donde hay una visión espectacular, para verlo todo desde esa perspectiva y me salió un llanto desde el corazón, de alegría y de orgullo, porque después de 21 años en la diáspora, regreso a Puerto Rico como director y coreógrafo de ‘In the Heights’ para un público puertorriqueño”, agregó Santana emocionado, quien cree que el público va a tener una experiencia musical y artística única y del más alto calibre.

Explicó que la decisión de presentar la pieza en el Coliseo de Puerto Rico se hizo para mantener el distanciamiento necesario entre el público según lo estipula la Orden Ejecutiva. Lo que, a su vez, provocó que la producción y el equipo comenzara, básicamente, un nuevo proceso de desarrollo creativo de la pieza. De hecho, eso conllevó un nuevo diseño de escenografía, añadir elementos tipo concierto, como pantallas LED, así como luces más amplias y elaboradas que las que tenían en el Centro de Bellas Artes de Santurce, donde originalmente se iba a presentar la obra.

“Pero una vez comenzamos nos dimos cuenta de que fue una decisión muy buena porque, aunque es la primera vez que se hace una pieza de teatro musical en el Coliseo, las facilidades que nos han dado para transformar parte del espacio -en lo que se conoce como un ‘black box’ (caja negra)-, ha sido muy efectivo. Creo que la gente va a disfrutar un espectáculo que es una pieza de teatro con un tono híbrido de concierto. Estamos muy emocionados por eso”, explicó Santana, quien trabajó en el montaje original en Broadway (2008), como también en “Guys and Dolls” (2009), “Rocky” (2014) y “On your Feet!” (2015), entre otros proyectos. Además, es la cuarta vez que hace una puesta en escena de “In the Heights”, pero destacó que es la primera vez que se utilizan las pantallas LED.

“Milton Cordero, diseñador de proyecciones, ha hecho un trabajo excelente. Las pantallas le añaden mucho valor a la producción en términos de que hace que el Coliseo sea parte del barrio Washington Heights. Eso nunca se ha hecho en ninguna de las puestas en escena. El pueblo va a ver una obra de alto calibre, totalmente puertorriqueña y van a disfrutar del trabajo de todo el elenco y del ‘ensemble’, un elenco que da vida, voz y movimiento a Washington Heights y son la esencia del musical, pero que nunca se le da el valor al trabajo que hacen y merecen”, señaló Santana.

Es obvio que dirigir y hacer la coreografía del musical en Puerto Rico es algo muy especial para el director y coreógrafo, quien resaltó su orgullo de poder compartir este espectáculo con un elenco totalmente boricua.

“Este ‘show’ fue mi debut en Broadway, el primero de latinos, uno que habla de inmigrantes, de lo que es el hogar, el hogar emocional, lo que uno se lleva cuando estás fuera de aquí. La última nota de la canción es ‘home’ y para mí, poder venir a mi hogar -porque Puerto Rico, sigue siendo mi hogar-, con este ‘show’ es increíble”, afirmó Santana, para luego reconocer el trabajo arduo del elenco de artistas en el musical. “La dinámica ha sido muy buena. Me quito el sombrero con el elenco porque cada día han trabajado muy duro”.

De la misma forma, Santana destacó la pertinencia y vigencia de los temas que se tocan en el musical “porque no importa dónde estés, uno siempre se tiene que acordar de dónde viene”.

“Es recordar cuando estamos allá el olor a sofrito que hacía mamá, el cafecito de abuela, el colmadito de la esquina que pagabas fia’o en lo que cobrabas el cheque, todas esas cosas que nos definen como cultura está presente en este ‘show’. Yo sé que el público cuando vaya a verlo se va a identificar. El musical está establecido en Nueva York en un barrio predominantemente latino, pero es una historia universal. El público se va a sentar y va a ver su vida puesta en escena y es bien raro tener ese espejo y decir ‘wao ese soy yo, esa fue mi abuela, esa es mi tía’”.

El director también resaltó el hecho de que, al ser un elenco boricua, no tuvo que enseñarle a ninguno de los bailarines cómo se baila salsa, ni enseñar a cómo decir piragua, “cómo es el tumbao de los puertorriqueños o cómo se habla”. “Para un director quiere decir que la mitad del trabajo ya está hecho. Y de verdad, que lo puedo decir ahora, esta va a hacer mi producción favorita de todas las que he dirigido”.

Cabe destacar que todos los asistentes al Coliseo de Puerto Rico deberán presentar evidencia de estar vacunados con las dos dosis contra COVID-19.

